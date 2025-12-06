彰化高商管樂校友會年度公演 有歌有樂還有儀隊員林演藝廳亮眼呈現

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】一場由彰化高商成立七年的管樂校友會所組成的「彰化高商校友管樂團」，在2025年歲末再度以精彩編曲與跨領域合作，於員林演藝廳帶來震撼演出。該團自2022年以《初湛》為名首度亮相後，樂團以延續青春初心為使命，2023年推出《夏日大作湛》，2024年再以《幸福的藍圖》喚起校友對昔日藍白制服與管樂歲月的深刻記憶。今年的演出更以「重溫經典致敬永恆」在傳統與創新間展現全新突破。

不管畢業多久，每一位離開母校的昔日年輕人心心念念都將彰商懸置在內心高處。（圖／記者周厚賢攝）

「我們彰商校友在母校所學得的就是創新與提升，而校友管樂團更是翹楚」彰化高商校長陳定宏表示，繼去年《幸福的藍圖》首次邀請儀隊重現昔日風采，獲得極大迴響；今年更將當年為學校在全國大賽中奪下多面獎牌的「合唱團」也重新集結，與台下校友共同喚起校園生活中「有管樂、有儀隊、有合唱團」的黃金年代。他感性地說“三十多年後能再站上同一舞台，光芒依舊”這就是校友們掛在口中 “我彰商、我驕傲”的憑藉。

2025年彰化高商管樂校友會的年度公演，匯集著管樂、儀隊與合唱的樣貌，帶給所有彰商人再次的驚喜。（圖／記者周厚賢攝）

對這支七年前成立管樂團之前就已累積三十年深厚技法與默契的管樂校友而言，每年曲目創新是團隊不變的信念。今年在指揮吳孟儒的巧思編排下，節目跨越多元風格：從美國風情畫、中國傳統民謠、西班牙隨想曲、日本演歌，到影集諾曼地大登陸主題曲，以及國樂改編曲、節奏鮮明的敲擊與交響元素，完整呈現豐富的音樂層次。壓軸段落則由合唱團演唱〈千言萬語〉、〈何日君再來〉、〈我只在乎你〉等經典歌曲，一連串旋律讓滿場校友深受感動。最後全場大合唱的〈我只在乎你〉更讓不少彰商校友激動落淚——那是屬於青春、師生情誼與同儕間最深刻的共同記憶。

儘管離校多年，這群制服帥氣、儀態英挺的彰商儀隊再次出現時，每一隊員愛校的心一直未減。（圖／記者周厚賢攝）

「彰商校友管樂團的演出，總是能震動每一位彰商人的心。」陳定宏校長致詞時強調，彰化高商自創校80多年來，畢業校友不只在各界有傑出成就，更共同擁有一顆熱愛母校的心。即便離開校園多年，仍願意在每次校友或校慶活動時返校相聚，以行動支持母校，展現象徵「張傷心」的最高情懷。更是一代又一代彰商人共同的情感匯流，也讓「湛藍精神」在2025及邁入尾聲的時刻於舞台上再次紀錄鮮明的感動情懷。



