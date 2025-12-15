彰化高職驚傳霸凌！裝馬桶水、糞便抹桌椅 網轟：這已經是犯罪

彰化某高職傳出霸凌事件，校方發布緊急聲明，已啟動校園霸凌處理機制。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 彰化縣某國立高職最近傳出校園霸凌事件，一名高三女同學被沾有糞便的衛生紙塗抹書桌、文具，甚至寶特瓶被灌馬桶水，霸凌學生還將過程拍成影片上傳網路，引起網友群情激憤到該校臉書留言批評，校方發布緊急聲明，說明已啟動校園霸凌處理機制。

根據社群平台的影片，霸凌者拿出疑似沾有糞便排泄物的衛生紙，在被害女同學的桌面上塗沫，還抹在書包、文具等物品，並將被害人的寶特瓶裝入馬桶水，並拍下被害人飲用畫面，加註文字嘲諷「寶寶 馬桶水好喝嗎」。

誇張行徑令網友群情激憤，紛紛湧入該校臉書粉絲專頁留言撻伐，「這已經不是玩笑，是犯罪行為」、「對受害者來說，這絕對是一輩子的心理陰影」、「為什麼還有人幫忙錄影」，更有網友質疑學校是否早已知情，卻放任不處理。

面對網友的憤怒，校方緊急公告「感謝各位民眾對學校校務關心，近日網路上流傳關於本校疑似學生對學生校園霸凌事件影片，本校得知後已進行了解及校安通報並啟動校園霸凌處理機制，將於近期內組成處理小組」。

校方強調，處理小組內過半數委員來自教育部「學生對學生霸凌事件專業調和及調查人才庫」，後續將依規定公正進行處理程序，並提供學生相關輔導資源及協助措施，以維護學生權益

