彰化高鐵樂齡產業園區43億元土地標售第2次公告來了

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府為了搶救彰化高鐵站區周邊發展，也因應超高齡社會銀髮族市場需求激增，今年首度規劃10公頃的「樂齡健康產業園區」土地，希望把彰化縣打造成有「養生村」的健康城，儘管首次標售無人投標而流標，縣府仍看好土地價值，已於本月(12月)15日第二次標售公告，預計明(2026)年1月30日開標。 這次包含地段、價格及開發內容與取得土地後須3年內開發完成等規定都不變，一樣「先審查、後決標」的模式運作。45天的公告期到明年1月29日止，明年1月30日將進行第一階段資格審查，通過者必須進一步提交完整的投資計畫，經審查通過後，才能進入最後的價格標決標階段。 公告土地共計4筆總面積10公頃、標售總底價近43億元，均位於高鐵站以東、台鐵以西的第二產業服務專用區，主打樂齡健康產業。 其中，基地一(約3.5公頃、底價約15億元)面積最大、視為核心產業基地，指定開發為「樂齡健康住宿設施」及「醫療服務設施」，也就是俗稱的「養生村」；其餘三塊基地則各自規劃為支援產業，面積分別1.5、2.1及2.8公頃，價格約6.7億、8.8億及12億元，涵蓋醫療保健、社會工作服務、藝術娛樂、批發零售、住宿餐飲及運輸倉儲等物流業。 地政處表示，高鐵特定區交通便利、土地價格合理、面積適中，仍要藉由大規模投資與整體規劃，以利發展，歡迎優質企業踴躍遞件投資彰化，攜手縣府一起打造樂齡健康城。

【看原文連結】

更多自由時報報導

「台灣模式」在宏都拉斯展現強大韌性 外媒：北京「輸的」開端

Costco明年將迎來7大變革 會員驗證、新開分店、結帳流程搶先看

台積電砸1650億美元還不夠？外媒看川普關稅下的台灣

中國「曼哈頓計畫」成功打造EUV原型機 大幅縮短半導體技術差距

