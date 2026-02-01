彰化高鐵站荒涼？產專區土地再度流標 專家揭主因

彰化縣政府114年標售高鐵彰化站產業專用區土地，全數流標，近日推動樂齡健康產業園區開發案也是流標收場。（翻攝Google Maps）

台灣高鐵12個車站中，位於彰化縣田中鎮的彰化站旅客量吊車尾，被網友戲稱是最荒涼的高鐵站。彰化縣政府去年標售該站產業專用區土地，全數流標，近日推動樂齡健康產業園區開發案也流標收場。彰縣府表示，土地交易放緩屬市場機制；另將重新檢討產專區開發案的開發條件，以利招商。

彰化高鐵特定區抵費地標售底價近年有升高的趨勢，民國109年間，該地住宅區每坪約8萬元、產專區每坪約10萬元；114年間成長至住宅區底價12.6萬元起、產專區每坪14.2萬元。土地價格雖上升，但彰縣府標售產專區土地的情況卻十分冷清，113年僅標脫2筆，114年全數流標，今年1月30日首標更以流標收場。

廣告 廣告

有中小企業主透露，相較其他高鐵特定區，高鐵彰化站的產專區土地價格還算便宜，彰化站產專區土地難賣應該是與容積率及獎勵容積的限制過嚴有關，加上政府的限貸令，七波選擇性信用管制的政策下，讓房市急凍，而且目前中小企業也面對美國關稅等問題的挑戰，不難理解產專區土地賣不好。

彰縣府建設處長陳昌茂說，高鐵彰化站產專區先前確實因爲低建蔽率和容積率而有土地開發強度不高的問題，但都市計畫已於2024年通盤檢討實施，產專區建蔽率由50％提高至70％、容積率由150％提升至210％，土地交易好壞應該是市場的問題。

彰縣府因應超高齡化社會銀髮商機，在高鐵彰化站產專區內推動樂齡健康產業園區開發案，採先審查後投票的方式，前天（1／30）進行第二次土地標售第一階段資格審查，結果再度因無人送件，流標收場。

彰縣府地政處指出，樂齡健康產業園區開發案流標的原因很多，除受房市大環境外，現行採買斷式的開發條件也有檢討空間，縣府將再邀集專家開會研議執行細節，尋求更靈活的模式，該區要開發樂齡產業的核心原則不變，國內在社會逐漸老齡化趨勢下有養老村的需求。

更多中時新聞網報導

范怡文、林俊逸合作鮑比達稱「最難挑戰」

《一級棒》森恬CP復刻《難哄》人氣高

經典賽》海盜放行 陳柏毓報到中華隊