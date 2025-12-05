彰化鹹粥阿嬤盼到失蹤孫！19歲淪詐團「豬仔」遭陸遣返

彰化一名賣鹹粥的阿嬤終於盼到失蹤一年多的孫子平安返台。這名19歲年輕人去年初被騙往柬埔寨從事詐騙活動，曾一度失去聯繫，後來在中國大陸被拘留。經過家人不斷尋求協助，這名年輕人於12月3日與其他涉案人員一同被陸方遣返，先搭船抵達金門，再轉機返回台灣。雖然孫子平安歸來，但他在台灣仍面臨詐騙案件的司法程序，目前已被限制住居、出境及出海。

彰化鹹粥阿嬤終於等到他！一年多盼孫心切，陸方遣返返台了。(圖／TVBS)

這位鹹粥阿嬤得知孫子即將返家的消息時，喜形於色，笑得眼睛都瞇成一線。她表示自己非常高興，並感謝所有幫助過她的人。回想起一年多前，阿嬤曾淚流滿面地向外界求助，希望能找回被騙去當「豬仔」、從事詐騙活動的孫子。

19歲少年騙往柬國「當豬仔」，慘淪詐騙集團成員。(圖／TVBS)

這名黃姓男子在19歲時被詐騙集團誘騙到泰國，隨後轉往柬埔寨從事詐騙活動。113年初，他與家人失去聯繫。直到114年1月，家人收到大陸公安局的通知，得知他因涉及詐騙案被拘留。阿嬤隨即尋求警方和民意代表協助，終於在今年12月3日等到孫子回台的消息。

阿嬤匯2萬救孫！19歲少年淪詐團「豬仔」一年多，終遣返回台阿嬤喜極而泣。(圖／TVBS)

阿嬤說，孫子在警方陪同下打電話，請她匯錢購買機票和支付住宿費用，最終她匯了2萬元給孫子。

這名年輕人與其他涉案人員和大陸主嫌一起在柬埔寨從事詐騙活動被逮捕。服刑期滿後，他們於12月3日分成兩批搭船到金門，再轉搭飛機回到台灣。

19歲少年遭限制住居，阿嬤備好火爐驅霉運。(圖／TVBS)

然而，這名年輕人在台灣同樣涉及詐騙案件。他曾被彰化地檢署傳喚但未到案而遭通緝。返台後經檢察官視訊，雖已撤銷通緝，但被限制住居、出境及出海。阿嬤已在家中準備好火爐，想為這位會陪她賣鹹粥的孫子去除霉運。不過，檢方表示將繼續偵辦他所涉及的案件。

