彰化鹿港吹9級強風 目擊塑膠箱上演"離家漂流記"

九級風，好狂！臨海的彰化鹿港鎮，上個星期在冷氣團南下時，吹起最大九級強風，這時民眾目睹，有相疊的塑膠箱子，被風吹著跑，上演"離家漂流記"，還好路過的汽機車，都完美閃過去！目擊者笑稱，不會棄養也不放生，就請"家長"盡快帶回去！





這輛汽車倒退的時候，差一點撞上它，還好沒有！這一輛機車，閃過去了，再來一輛，也閃過了！ㄟ拜託，大馬路上，是誰放的路障？路障本尊，長這樣，紅色箱子橫著放，黑色箱子直立在上面，看看監視器拍下的瞬間，箱子彷彿被線拉著跑，就這樣瞬間飄移！身為目擊者也把影片PO上網的，是她，她說塑膠箱可能是遇到了！目擊者說，風很大，那到底是，有多大？

鹿港九級風推跑塑膠箱。氣象達人觀測到，8日當天，彰化鹿港吹九級強風，當地民眾說，這樣的風速，在臨海鹿港，是冬季日常！九級風，把塑膠籃子推了50公尺，現在它們孤零零的，待在路邊！警方提醒民眾，要把物體固定好，一旦造成他人損害，主人會被罰款，還需要負起賠償責任！





