彰化鹿港國小好風水 累計7名總務主任考上校長

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣第25期國小校長候聘人員甄選放榜，錄取18人當中，就有2位來自鹿港國小，也先後當過總務主任，驗證該校的校園傳說「只要當過鹿港國小總務主任，就能考上校長」，迄今已累計有7人，也讓地方盛傳鹿港國小的風水好，才能出這麼多位校長！

鹿港國小校長龍東湖表示，鹿港國小前後共有7位曾經當過總務主任考上校長，分別有蔡玲惠、呂美慧、尤良昌、林志汀、詹宏基，以及這次考上的黃培勝與許順仲，這代表只要認真努力，加上鹿港國小的寶地，想當校長都會心想事成。

廣告 廣告

龍東湖指出，鹿港國小是128年的老校，學校歷史久，學生優秀，老師也很盡心盡力，百年老校靠著師生共同努力，才能一路走到今日，師生參加比賽經常在全國得獎，百年累積好的氣勢，好的成績，更多的是師生共同的努力與付出。

因此，龍東湖強調，因為今年同時有兩位主任考上校長，也將開出兩個主任的缺，歡迎各地想到鹿港國小當主任的老師調來該校服務，只要認真努力，就可以如願考上校長。

【看原文連結】

更多自由時報報導

要求速與台灣恢復邦交 宏都拉斯蝦農無法再等了 徹底對中絕望

不是東京大阪！一票台人狂推日本「這1市」：最人性化適合旅遊

獨家》醫療暴力！酒後割腕暴走 重拳打飛中港澄清護理師成腦震盪

今晚明晨最冷「部分地區不到10度」 週六回暖、下週二又變天

