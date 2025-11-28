彰化鹿港轉彎意外！大貨車「內輪差」擦撞女騎士 左腳掌撕裂送醫

彰化鹿港發生一起內輪差車禍！27日中午12點左右，47歲陳姓大貨車駕駛在鹿東路口轉彎時，與車頭平行的66歲張姓女騎士發生碰撞，導致女騎士左腳掌撕裂傷，所幸無大礙。警方提醒，為避免內輪差車禍，大車駕駛應加裝側面鏡頭多加留意，機車騎士則應避免與大車併行，以保護自身安全。

彰化大貨車路口轉彎「視線死角」釀禍，66歲女騎士慘遭撞倒喊痛。(圖／民眾提供)

事故發生當時，陳姓大貨車駕駛在紅燈路口等待，打了轉彎燈後，在綠燈亮起便準備轉彎。雖然大貨車拉大轉彎內圈距離過彎，但一旁幾乎與車頭平行的機車騎士仍不幸被撞上。從另一個角度可見，大貨車車輪撞上機車騎士，導致騎士急煞一倒。女騎士因腳部被壓到，爬不起來並不停喊痛。

大貨車轉彎釀事故，「視線死角」害女騎士傷。(圖／民眾提供)

鹿港消防分隊小隊長粘慶煌表示，機車騎士左腳掌有撕裂傷，由救護車送往彰濱秀傳醫院治療。據了解，當時66歲的張姓女子正要騎車回娘家，卻疑似因內輪差和視線死角而發生碰撞意外。

鹿港路口驚魂，女騎士遭大貨車撞倒受傷。(圖／民眾提供)

鹿港警分局交通分隊小隊長郭元章指出，女騎士所幸無大礙，而且雙方酒測值均為零。警方也提醒民眾，為了避免內輪差車禍意外，大型車輛應裝設側面鏡頭並多加留意周圍狀況，而機車騎士則應盡可能避開與大車併行的情況，以保護自己的安全。

警方提醒民眾，大型車輛應裝設側面鏡頭並多加留意周圍狀況。(圖／民眾提供)

這次的內輪差車禍雖然造成66歲張姓女騎士受傷，但她福大命大，僅有左腳掌受傷。這類型的交通事故提醒大家，在道路上行駛時務必提高警覺，特別是在與大型車輛共同使用道路時，更需要特別注意安全距離。

