彰化鹿港轉彎意外！大貨車「內輪差」擦撞女騎士 左腳掌撕裂送醫
彰化鹿港發生一起內輪差車禍！27日中午12點左右，47歲陳姓大貨車駕駛在鹿東路口轉彎時，與車頭平行的66歲張姓女騎士發生碰撞，導致女騎士左腳掌撕裂傷，所幸無大礙。警方提醒，為避免內輪差車禍，大車駕駛應加裝側面鏡頭多加留意，機車騎士則應避免與大車併行，以保護自身安全。
事故發生當時，陳姓大貨車駕駛在紅燈路口等待，打了轉彎燈後，在綠燈亮起便準備轉彎。雖然大貨車拉大轉彎內圈距離過彎，但一旁幾乎與車頭平行的機車騎士仍不幸被撞上。從另一個角度可見，大貨車車輪撞上機車騎士，導致騎士急煞一倒。女騎士因腳部被壓到，爬不起來並不停喊痛。
鹿港消防分隊小隊長粘慶煌表示，機車騎士左腳掌有撕裂傷，由救護車送往彰濱秀傳醫院治療。據了解，當時66歲的張姓女子正要騎車回娘家，卻疑似因內輪差和視線死角而發生碰撞意外。
鹿港警分局交通分隊小隊長郭元章指出，女騎士所幸無大礙，而且雙方酒測值均為零。警方也提醒民眾，為了避免內輪差車禍意外，大型車輛應裝設側面鏡頭並多加留意周圍狀況，而機車騎士則應盡可能避開與大車併行的情況，以保護自己的安全。
這次的內輪差車禍雖然造成66歲張姓女騎士受傷，但她福大命大，僅有左腳掌受傷。這類型的交通事故提醒大家，在道路上行駛時務必提高警覺，特別是在與大型車輛共同使用道路時，更需要特別注意安全距離。
更多 TVBS 報導
當兵歡送「衝上馬路」險被撞！ 一度無悔意喊：一次而已
上班好塞！貨櫃車過彎擦撞路樹 「車箱崩塌」鏟起機車
才考取室內設計證照！23歲騎士生日遭撞 2天後亡
淡水兩車路口碰撞 失控撞等紅燈騎士 6旬婦「噴飛命危」
其他人也在看
休旅車「正要倒車」遭轎車直撞輕傷 駕駛涉嫌肇逃
彰化縣 / 綜合報導 彰化縣員林市的育英路上，昨(26)日發生一起車禍意外，當時一輛黃色休旅車正準備倒車離開，沒想到卻遭到後方衝出的轎車直接撞上，車尾被撞爛，還破了一個洞，所幸車主沒有生命危險，而肇事駕駛事後竟然逃離現場，目前警方已經鎖定身份，將通知他到案說明。一輛黃色休旅車橫在馬路上，正準備倒車往前開，沒想到下一秒，後方突然衝出一輛車，直接撞上休旅車的車尾，連停在一旁的車輛都慘遭波及，畫面怵目驚心，肇事車輛的保險桿及車牌受到巨大撞擊力道衝擊斷裂，就這樣孤伶伶地躺在地上，因為釀禍的龔姓駕駛，事後竟然開著車逃離現場。這起車禍發生在昨日晚上10點多，彰化員林市的育英路上，挨撞的黃車駕駛人已經送往醫院治療，彰化縣消防局員林分隊救護人員說：「患者他是意識清楚，生命徵象穩定，他表示他脖子有一些疼痛，我們救護人員予以頸椎固定。」彰化縣交通警察隊員林分隊長余政忠說：「該不明車輛肇事後逃逸，目前警方已鎖定車主，並通知到案說明。」被撞的黃色休旅車車尾被撞爛，車殼也完全裂開，還破了一個洞，這一撞也讓車主身體受傷之餘心也跟著痛，因為根據了解，這是他才剛買來的中古車，雖然車齡10年但要價破百萬，沒想到卻被人暴衝撞壞，至於肇事男子警方已經鎖定身分，詳細的事發原因與肇責，警方還要調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
竹北轎車酒駕逆向衝撞電桿 駕駛臉濺血酒測值0.87
地方中心／綜合報導酒駕失控連環撞！昨天（25）早上10點多，新竹縣竹北市新庄里有一輛黑色賓士自小客車，突然失控逆向暴衝，先猛力撞上對向貨車，接著再撞擊路邊停放的自小客車，最後整輛車失控撞上電線桿，事後警方到場，發現駕駛竟然大白天酒駕上路，酒測值高達0.87。車子開到半路，突然被三角錐擋住，只見前方一輛黑色賓轎車，硬生生把電線桿給撞倒，引擎蓋彈起、保險桿掉落，車殼碎片噴到旁邊的農田裡，車禍現場一片狼藉，再往前看，居然還有另一輛小貨車也被波及，附近民眾聽到巨響，嚇得出外查看到底發生什麼事。目擊民眾：「我看到已經撞到了，車停路邊電線桿跟電線桿中間，撞到就掉下去了，貨車第一台被撞。」被撞倒的電線桿還橫躺在車禍現場，整根電桿被連根拔起，看看這個慘況就能知道，當時車禍撞擊力道有多大，只不過這條路上，平時車流量也不大，車禍意外是怎麼發生的？失控連環撞！酒駕男失控逆向暴衝 撞貨車、電桿鮮血直流（圖／民視新聞）目擊民眾：「那個駕駛肇事者是逆向過來，才撞到他。」事發在新竹縣竹北市的新庄里，25號早上10點多警方接獲報案，中正西路傳出車禍，根據了解，肇事的36歲楊姓男子，大白天的酒駕，逆向暴衝，先是撞擊對向貨車，隨後又再撞路邊停放的自小客車，最後整輛車失控撞上電線桿，肇事駕駛臉部鮮血直流。失控連環撞！酒駕男失控逆向暴衝 撞貨車、電桿鮮血直流（圖／民視新聞）竹北分局豐田所長謝秉修：「經酒測後確有酒駕之情事，後續依公共危險移送偵辦。」酒駕失控連環撞，喝酒僥倖上路，這次幸運逃過死劫，難保下次能平安度過。《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！原文出處：失控連環撞！酒駕男失控逆向暴衝 撞貨車、電桿鮮血直流 更多民視新聞報導我們懷念他！貴州農民竟怒嗆「挖了習近平祖墳」 衝突原因曝光最新／北市公車重大車禍 男捲車底當場斷氣搶救中為了2萬元！萬華分租客狂砍二房東297刀 國民法官判決出爐民視影音 ・ 1 天前
雲林騎士自撞卡大貨車車底 當場失去生命跡象
中部中心／蔡松霖 雲林報導雲林莿桐鄉台一丁線，26日晚間6點多，發生一起機車騎士自撞大貨車事故，猛烈撞擊，騎士連人帶車卡進車底，受困於貨車及機車之間，被救出已經沒有生命跡象。救護車緊急趕到，看到車禍現場，整輛機車幾乎塞進貨車的後車斗車底，騎士就卡在貨車和機車之間。莿桐鄉台一丁線大美村路段 大貨車停機慢車道閃警示燈 雲林騎士自撞卡大貨車車底 (圖/翻攝畫面)聲源：記者vs.貨車司機：「（你車子停在這邊沒有動）對，（他撞上車子）對，我有打警示燈，上面那邊還有一盞燈照亮。」司機說，26日晚間6點多，把車停莿桐鄉台一丁線大美村路段路邊，打雙黃警示燈，隨後就前往巷弄中的農產行；大約停了40分鐘左右，突然聽見碰撞聲。出來查看，騎士已經連人帶車撞進車底。機車龍頭卡外側 車身嵌進車斗底 騎士夾在機車與貨車之間 救出無生命跡象 (圖/民視新聞)圖片註解雲林消防莿桐分隊長鍾為凱：「機車的駕駛卡於後車斗下方，初步評估現場患者已經呈現OHCA狀態，我們消防人員，立即使用電動破壞器材，以及千斤頂施予破壞，順利將患者救出，救出之後，再進一步評估患者，確定為OHCA（到院前無呼吸心跳）。」撞擊力道猛烈，撞得機車龍頭扭曲卡在車側外，其餘車身像嵌進車斗底，40歲的廖姓騎士夾在貨車與機車之間，消防人員花了一番功夫才將人脫困，但早已沒有生命跡象，酒測值為零，詳細肇事原因有待進一步調查。莿桐鄉台一丁線大美村路段 大貨車停機慢車道閃警示燈 雲林騎士自撞卡大貨車車底 (圖/翻攝畫面)原文出處：雲林騎士自撞卡大貨車車底 一度受困！救出已無生命跡象 更多民視新聞報導台北夜衝南投武嶺看日出 女大生疑疲勞駕駛摔邊坡不治國道大貨車失控自撞！ 副駕乘客遭拋飛邊坡慘死自撞護欄摔落邊坡！疑疲勞駕駛釀悲劇 女大生送醫仍不治民視影音 ・ 1 天前
恐怖！ 71歲駕駛疑反應不及 撞倒機車「再將騎士前推」
嘉義縣 / 綜合報導 高齡駕駛又肇事了嗎？25日下午3點多，一名71歲女駕駛，行經嘉義台一線275.5公里處時，疑似來不及反應，追撞準備跨越路口的77歲女騎士，後座男乘客摔飛。只見被撞的女騎士還來不及爬起身來，車子又繼續往前開，造成被撞騎士連人帶車再被往前推行的狀況，場面相當驚險。 轎車駕駛行經路口放慢車速，但眼前一輛機車這時穿越路口，騎士減速後沒多久，遭到一輛直行白色轎車給撞上，騎士及後座乘客倒地後，騎士似乎還來不及爬起，但轎車卻是不斷往前行駛，也讓騎士連人帶車被推行，目擊過程的駕駛趕緊按下喇叭，這時肇事駕駛終於停下車輛，遭撞的騎士也趕緊爬起，通報救護人員到場，附近民眾說：「差不多4點多，一台白車開過去，機車要這樣過去的樣子，才會撞到。」事發就在25日下午3點多，71歲的女駕駛開車行經，嘉義縣台一線275.5公里處時，疑似來不及反應，撞上準備穿越路口的77歲的騎士，好險遭撞的騎士及乘客只有輕微擦挫傷，送醫後沒有大礙，嘉義縣警察局水上分局第五組巡官許筌輔說：「經查該案發普重機疑似未依規定，跨越內線至禁行機車道迴轉，故導致自小貨車反應不及撞上。」71歲的肇事駕駛及騎士酒測值為0，意外原因還要釐清，而這撞擊過程實在驚險，還好女駕駛最終停下車輛，否則後果難以想像。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
彰化一車撞兩車釀一傷 駕駛涉肇逃 警循線追查
中部中心 / 中部綜合 報導台中大里區有貨車駕駛大白天就酒駕，還在學區開車碰撞轎車，所幸無人傷亡，警方到場，駕駛酒測值高達0.53毫克，依照公共危險罪移送。另外，彰化員林則發生肇逃車禍，一輛轎車在路邊猛撞兩車後肇事逃逸，還留下車牌在肇事現場，警方正循線逮人。休旅車撞車後逃逸 現場還留下車牌 警方循線追人。（圖／翻攝畫面）黃色轎車在路旁倒車，才正準備起步，後方一輛休旅車砰的一聲撞過來，撞擊力道之強大，肇事車輛保險桿連帶車牌也噴飛。影片另外視角曝光，休旅車猛撞轎車又推撞另外一輛車，波及兩車後，竟然肇事逃逸。救護車緊急到場，因為車禍還造成一名駕駛頸椎不適送醫，車禍發生在26日晚間10點多彰化員林，巨大撞擊聲響，鄰居都出來查看。撞車落跑還造成一名駕駛受傷，警方掌握車牌，要查緝肇逃駕駛到案。貨車駕駛酒駕上路 酒測值高達0.53毫克。（圖／翻攝畫面）另起案件發生在台中大里區，警方處理車禍，對肇事駕駛實施酒測，酒測值高的離譜，不知道駕駛喝了多少，還敢開車上路，加上當時正值放學時間，在學區路邊前後撞車，好險沒有撞到人，駕駛開著公司車貨車，卻喝茫發生車禍，警方帶回偵辦，駕駛被依公共危險罪，依法送辦。原文出處：彰化員林一車撞兩車釀一人傷 駕駛涉肇逃 警方循線追查 更多民視新聞報導惡劣！ 轎車衝撞輾死女騎士駕駛躲29小時在員林被捕撞死婦人肇逃開毒趴！ 惡劣駕駛不排除毒駕釀禍香港宏福苑大火延燒近24小時 長者坐外頭一晚「身上只剩借來的1000元」民視影音 ・ 1 天前
鬼切害撞！ 車「狂滑噴火花」翻覆 駕駛.13歲少女傷
嘉義縣 / 綜合報導 嘉義縣太保市縣道，168縣春珠段，昨(27)日晚間9點多，一部轎車準備從路肩開往車道，後方一輛直行轎車，疑似來不及反應，發生擦撞，肇事車輛側翻滑行，噴濺出大量火花，最後整輛車，翻了180度，車輪朝天才停了下來，肇事駕駛以及遭撞車內的13歲女乘客受傷送醫，這驚悚的撞擊，還差點波及站在路旁的民眾。警方表示，雙方駕駛沒有酒駕情形，詳細肇事原因有待釐清。深夜道路上，白色轎車車輪離地，呈現90度橫著滑行噴出大量火花，直到車輛車輪朝天，翻覆後才停了下來，怎麼會出現這樣情況，透過另一個監視影像，原來事發前白色轎車，先是擦撞路旁車輛，才會導致車輪離地滑行街道，期間還有民眾差點遭到波及，幸好他，及時往後退躲過一劫。附近住戶VS.記者說：「有一個要上車的小朋友，然後他就是還沒上車，車就被撞。」附近住戶VS.記者說：「我們在這泡茶時後出去看就已經翻車，聲音很大，但什麼原因不清楚，我看可能是撞到藍色小型(車)對，比較小台就自己翻車了。」事發就在昨(27)日晚間9點多，開著白色轎車的周姓駕駛，行經嘉義縣太保市縣道168縣，春珠段，疑似來不及反應，才會擦撞，準備從路肩切入車道的藍色轎車，也讓這輛藍色轎車，隨後撞上路旁住家，車頭凹陷毀損。太保分隊分隊長吳俊毅說：「兩位傷者一位男性32歲一位女性13歲，兩位皆為肢體外傷，意識皆清楚。」嘉義縣警察局水上分局第五組組長陳有達說：「未注意後方來車與後方來車發生擦撞。」事故意外不僅波及路旁機車，白色轎車駕駛及13歲乘客，則是受到擦挫傷，送醫後沒有大礙，詳細肇事原因有待釐清。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前
離奇車禍!兩車擦撞引圍觀 民眾:啊右前輪咧?
南部中心／廖錦雄、劉尹淳 高雄市報導高雄市發生一起轎車擦撞休旅車的追撞意外，原以為只是單純車禍，但仔細一看，轎車的右前輪，居然不見了，引發民眾圍觀討論。警方到場後，駕駛供稱，早在追撞車禍前，先在國道擦撞分隔島，當時輪胎就掉落，他仍沿路直直開。警方將依危險駕駛，外加未保持車距，最高總共開罰7200元。沿路的監視器拍下，銀色轎車行駛在平面道路時，右前輪早就消失無蹤。（圖／翻攝畫面）馬路中央，一輛銀色轎車撞上前方休旅車，民眾聽到碰撞聲響，紛紛出來圍觀。目擊者表示，撞擊力也沒有很大，就是因為聽到有人在喊下來下來，過去看之後才知道有車禍。但神奇的是，後方的銀色轎車，右前車輪居然消失無蹤，引發民眾討論這車子，到底怎麼開的。民眾表示，輪胎不見還可以開到這裡，真的是很神奇的一件事情，硬開的是不是、超厲害的，頭一次看到。原本單純的車禍，卻爆出，早在兩車擦撞前，李男就已經先在國道上擦撞分隔島，才會導致右前輪脫落。（圖／翻攝畫面）車禍地點就在高雄三民區鼎山街，當時駕駛銀色轎車的李姓男駕駛，疑似沒保持安全距離，撞上停等紅燈的休旅車，警方獲報到場處理，原本單純的車禍，卻爆出，早在兩車擦撞前，李男就已經先在國道上擦撞分隔島，才會導致右前輪脫落。高雄市警察局三民二分局民族所所長朱家宏表示，本分局將持續調閱監視器，釐清李男是否涉及國道肇事逃逸，後續將依法究辦。沿路的監視器拍下，銀色轎車行駛在平面道路時，右前輪早就消失無蹤，從另一段畫面看到，因為少了右前輪支撐，轎車明顯搖搖晃晃，還一路直直開，果然就發生意外。機車行鄭老闆表示，煞車煞不住啦，煞車會打滑啊，沒有輪胎跟地上的摩擦減速，也是會出現火花啊，很危險啦不能開了啦。高雄市警察局三民二分局民族所所長朱家宏表示，車輛設備輪胎的部份不穩妥，且未依規定保持前車、後車車距，分別違反道路交通管理處罰條例，第30條之1第1項及58條第1項第1款規定，最高可處新臺幣7200元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。儘管雙方駕駛都沒有酒駕，車禍也無人受傷，但駕駛冒著車輪脫落的風險，危險開車上路，不只玩命，萬一釀成更大意外，後悔恐怕也來不及。原文出處：高雄離奇車禍！兩車擦撞引圍觀 民眾：啊右前輪咧？ 更多民視新聞報導拍板定案了！民進黨3縣市首長初選要辦「電視政見發表會」小貨車輪胎突脫落!? 國1寶山段4車連環撞釀1死女毒蟲攔查不停衝撞員警 警開槍擊中輪胎破窗逮人民視影音 ・ 1 天前
轎車連撞3車！騎士閃不及追撞傷 駕駛徒步逃逸
台南市 / 綜合報導 台南永康小北路，今(28)日清晨發生一起肇逃車禍，一輛轎車自撞路旁三輛車及店家餐飲設備，後方騎士因為來不及閃避又追撞轎車車尾受傷，沒想到闖禍駕駛沒關心騎士傷勢，竟然企圖開車逃逸，發現車開不了直接下車徒步落跑，現在警方調閱沿線監視器，要追查他的行蹤及他的責任。 轎車直行失控偏移，撞上路旁停放的轎車，再猛撞貨車，接著推撞前方汽車，轎車當場打橫，後方騎士來不及閃避，追撞上去後倒地，騎士受傷搖晃爬起來，到一旁分隔島坐下，沒想到肇事駕駛沒有上前關心，反而打算開車逃逸。記者VS.附近民眾說：「(他在踩油門了)，對，對，他硬要落跑。」闖禍後他發現車子無法開了，拿了東西就下車，徒步落跑，他一路步行來到轉角處，走進巷內內，當作什麼都沒有發生過。附近民眾說：「撞到的時候我們報警，他都沒下車，車尾燈，他的車尾燈就亮了，我看他要走了，那個騎士還坐在車後面，我喊叫騎士走，車能發動不能開了，不能開之後他就下車，往那邊去了。」事發在台南永康區小北路，車禍現場一片狼藉，肇事轎車撞成廢鐵，安全氣囊爆開，被波及的車輛也很慘，板金凹陷車殼碎片四散，第一台被撞的白色轎車，整個輪胎甚至掉出來。記者VS.被波及車主說：「(你的車是停在家門前)，對啊，對。」被波及車主說：「他撞完之後就落跑了，後來警察有去找他的樣子。」駕駛連撞路旁3輛車，包括店家的餐飲設備，撞成這樣還有騎士受傷，肇事駕駛是酒駕？疲勞駕駛？還是有其他原因？轉身落跑後又去了哪？警方調閱沿線監視器，追查駕駛行蹤，人跑了但肇事逃逸責任跑不掉。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 8 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 2 天前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 1 天前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 1 天前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險
「東方不敗」天后張清芳即便已59歲，風采依舊不減當年。在結束15年婚姻後，她不僅重返舞台，今年還為南投埔里基督教醫院募款6億。究竟是什麼讓她在人生下半場活得如此精彩？她大方分享了維持絕佳狀態的運動與飲健康2.0 ・ 8 小時前
大谷「全球唯一球員卡」降落台灣！YTR當場反應曝光
娛樂中心／李明融報導美國職棒（MLB）洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平在2024年賽季，完成史無前例的「50轟50盜」紀錄，為了紀念這史詩級的紀錄，官方授權的球員卡商當年就推出「2024 Topps Shohei Ohtani 50/50紀念卡盒」，當中3張最稀有的大谷翔平1-OF-1（全球唯一）親筆簽名實物卡成為卡迷們的頭號目標，然而，其中一張竟被台灣YouTuber「拉西哥 LAC」抽到，昨（27）日上傳一支開箱影片，他的反應也曝光，卡友看到這張夢寐以求的神卡降臨台灣，直呼不可思議，預估這張價值達3000萬元新台幣。民視 ・ 6 小時前
信驊漲停達7315元 創台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2025年11月28日電）台股股王信驊(5274)股價持續攀高，盤中強攻漲停，突破7000元關卡，達7315元，不僅再創新天價，並寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，信驊今年來營運高度成長，累計前10月營收達新台幣73.72億元，年增46.23%。在客戶需求熱絡下，信驊第4季營運表現可望優於預期，將延續營收逐季創高的趨勢，2026年第1季營收將進一步攀高到26億至27億元，可望續創單季營收歷史新高，年增26%至31%。信驊營運前景看俏，在法人買多賣少下，股價走勢強勁，繼13日打破大立光(3006)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，今天延續強勁走勢，盤中攻上漲停，達7315元，再創新天價，並推高台股個股最高價紀錄。中央社財經 ・ 4 小時前