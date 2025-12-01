彰化鹿港鎮新厝社區活動中心落成，打造共融關懷新亮點！（圖：李河錫攝）

彰化鹿港鎮「新厝社區活動中心」在地方各界多年奔波下，縣府動支2,150萬元，闢建一棟地上2層的現代化建築物，總面積約120坪，往後將推動社區長輩及里民長照、學習、聚會與休憩等多元化社會福利的重要場所，籲請民眾多加利用！

彰化鹿港鎮舊的「新厝社區活動中心」1993年成立、運作績效良好；不料，因產權問題，曾一度中斷各項社區服務與各項活動；經由前社區協會理事長郭萬留，現任理事長郭正義，率同社區所有幹部共同努力募款籌措下，先行解決「土地」價購與捐贈等問題，經縣府向中央爭取經費，加上自籌款、共耗資2,150萬元，才能讓這一棟地上2層的現代又新穎的活動中心得以完成；在落成啟用典禮中，縣長王惠美，逐一感謝「新厝社區」發展協會捐贈土地，以及前後任社區理事長率同地方鄉親的鼎力協助與支持，過程雖艱辛，結果卻相當圓滿，往後縣府將積極協助推動社區長輩及里民長照關懷、課程學習、聚會與休憩等多元化社會福利，籲請鄉親們多加利用！

輔導理事長郭萬留感謝王惠美縣長、前總幹事張秀霞，以及各界大力支持，讓社區活動中心順利落成；後續將規劃「社區照顧關懷據點」，讓長輩可以供餐、休閒娛樂，以造福更多鄉親。

鹿港鎮長許志宏表示，新的「新厝社區活動中心」將提供給民眾多元使用，感謝理事長及社區所有幹部的共同努力，才能順利完工啟用，希望未來有更多社區參與關懷據點，讓長輩們能在地安養，得到最好的照顧。（李河錫報導）