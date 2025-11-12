彰化鹿溪宴小吃大集結！ 手路菜「香酥卜肉」首入選

彰化縣 / 綜合報導

彰化鹿港小吃多，很多人到鹿港都有自己一套必吃名單，鎮公所蒐集最多人愛吃的美食，推出鹿溪宴，5道前菜、10道主菜，有蚵仔煎、蝦猴、烏魚湯、烏魚子，今年還有新菜色，是香酥卜肉，這道是彰化辦桌師傅的手路菜，一般人想吃可不是隨便能吃到，而且今年遇到非洲豬瘟，卜肉差一點就趕不及上桌，還好豬肉及時回歸，卜肉才沒缺席。

滿桌子菜，全都是彰化鹿港在地才吃得到的好菜，蚵仔煎的蚵仔又大又飽滿，現撈烏魚熬成烏魚湯，鮮炸蝦猴口感酥脆，還有厚切蒲燒鰻和烏魚子，一年一度推出就秒殺的彰化鹿溪宴，今年有生力軍，就是這道香酥卜肉，香酥卜肉登上鹿溪宴名列彰化在地美食，宜蘭也有卜肉，兩地卜肉，都是用醃過的豬里肌肉，和著酸酸甜甜的麵糊下油鍋，炸成黃酥脆的肉條。

不同的地方在於宜蘭卜肉是當地小吃，彰化卜肉是辦桌時師傅的手路菜，不是想吃就隨時吃得到，鹿港鎮長許志宏說：「前菜有5道，10道有主菜，那4道的甜食。」首次登場的卜肉，今年遇上非洲豬瘟差點缺席，還好豬肉及時回歸彭湃上菜。

記者VS.白龜粿業者說：「這紅豆的對嗎，對，這紅豆的。」一刀切開香氣襲來，長得很像常見的紅龜粿，而這是白色的白龜粿，民眾說：「很Q，芝麻也很香。」白龜粿業者傳三代，是鹿港才有的特色美食，還有鹿港人最愛的水晶餃，這家老店從清光緒10年就存在至今100年。

舀一匙麵茶粉沖熱水，攪一攪，稠稠黏黏的麵茶也是很多人到鹿港必吃的美食之一，記者VS.民眾說：「妳來鹿港會吃什麼樣的小吃，有哪幾種，麵茶，還有蚵仔煎。」麵茶、水晶餃還有白龜粿，也是鹿港在地美食，卻沒入選，出現在鹿溪宴的菜單上，麵茶業者施小姐說：「它的口感，就是不適合久放，所以我們還是希望客人，來店裡現吃。」鎮公所也說鹿港美食多，鹿溪宴要選菜單時，會先徵詢店家意見，名店太忙無法參加，就找同種類的不同業者加入。

