彰化「三寶捕捉器」庇護島太狂 7個月慘遭撞擊11次

彰化市彰南路一段行人庇護島今年4月設置以來，已遭遇11次撞擊事件，最近一次發生在11月23日！儘管未造成重大傷亡，但頻繁的事故引發熱議。公路局表示將增加導引線等改善措施，但對於庇護島成為駕駛「必撞」障礙物感到無奈，未來將向肇事者求償受損的公物。有民眾批評這是駕駛技術不佳，也有人認為是設計出了問題，究竟誰該負責？

彰化市彰南路一段的行人庇護島自今年4月安裝以來，已遭遇11次有紀錄的撞擊事件，最近一次發生於11月23日晚間5點40分，一名53歲女性駕駛許女駕駛租賃小客車在迴轉時撞上庇護島，造成車輛左前保險桿擦損及指示牌斷裂。儘管這些事故未造成重大傷亡，但頻繁的撞擊事件引起當地居民及網友熱議，公路局表示將研議增加導引線等改善措施。

事發當晚，一輛黑色進口休旅車準備轉彎時直接撞上行人庇護島，造成車身劇烈晃動。駕駛嚇得先將車退至路邊，確認車輛無大礙後，試圖將被撞倒的標誌桿扶正，但因太重而放棄，只能等待員警到場處理。當地居民表示，彰南路整條都設有庇護島，經常被車輛撞擊，認為可能是因為轉彎時有死角，導致駕駛未能看見庇護島。根據紀錄，該庇護島首次被撞是在4月10日，當天連續發生3起撞擊事件，之後在5月、8月、10月及11月陸續又發生數起事故。光是有報案的就有11次撞擊事件，有些撞擊事件甚至未被報案，如一輛大貨車在迴轉時，儘管駕駛前後調整位置，仍然撞上庇護島。

彰化庇護島成「撞擊王」 11次事故引熱議。(圖／TVBS)

公路局彰化工務段長廖志彬表示，庇護島今年才設置，已做了一些警示措施，包括地上標線、島標和防撞桿，這些設施主要針對轉彎部分，未來將研議增加導引線。對於頻繁的撞擊事件，公路局感到無奈，但由於受損的標誌牌屬於公物，將向肇事者求償。這些事故在網路上引發熱烈討論，有民眾批評駕駛技術不佳，稱庇護島如同「三寶捕捉器」；也有網友認為是庇護島設計有瑕疵。無論如何，原本應該保護行人的庇護島，如今卻成了彰化駕駛迴轉時幾乎必撞的障礙物，引起各界關注。

