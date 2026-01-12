彰化「事故王」曝光！大埔路年釀149件奪冠 前3名都在彰化市

記者林意筑／彰化報導

彰化縣2025年「10大易肇事路段」統計出爐，彰化市大埔路以149件事故居冠，平均2.5天發生1起，榮登「事故王」。中華西路（128件）與彰鹿路（103件）分列二、三。警方分析，事故多集中於人口密集、交通流量大的彰化市區。大埔路去年鋪設標線型人行道引發路幅縮小爭議，事故是否與此相關仍待釐清。警方呼籲用路人提升守法意識，養成良好習慣，以有效降低交通事故，保障行的安全。

據交通隊統計資料，彰化縣「10大易肇事路段」分別是彰化市大埔路149件、彰化市中華西路128件、彰化市彰鹿路103件、鹿港鎮中山路83件、大村鄉山腳路80件、彰化市中央路78件、秀水鄉中山路74件、彰化市民族路73件、北斗鎮中華路70件、彰化市彰水路69件。

廣告 廣告

彰化縣「10大易肇事路口」則分別為，彰化市旭光路與光華街口17件、彰化市中山路2段與光復路口17件、彰化市中山路與中央路口16件、彰化市中興路與大埔路口16件、彰化市三民路與民生路口15件、和美鎮道周路與愛華路口15件、彰化市中山路2段與旭光路口13件、彰化市中山路2段與孔門路口13件、彰化市中正路2段與曉陽路口13件、彰化市中正路2段與中華路口13件。

不過由於去年1月，大埔路鋪設標線型人行道（友善人行道）時有不少民眾反對，認為導致路幅縮小恐會造成會車不易，但也有人贊成，認為將對行人安全更有助益，至於「事故王」所發生的149件事故是否均集中在該人行道區域，仍有待警方釐清。警方則說明，10大易肇事路段及路口幾乎以彰化市居多，可見人口愈密集都會區，及交通流量大的路段路口，交通事故發生率就愈高。

更多三立新聞網報導

台中科技執法「罰單王」出爐！全年狠殺17萬件違規 「這路口」蟬聯冠軍

「大茗」加料蟑螂蛋！店員捏爆噴汁辯：是蕎麥 中市府食安處出手了

沒有披風的超人！彰化祖孫困平交道⋯火車將抵 外送員「神救援」畫面曝

台中太平暗夜火警！鐵皮工廠全面燃燒⋯波及路邊機車 驚悚火勢直衝天際

