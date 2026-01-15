彰化 二林鎮15日啟用MOOVO公共自行車

【記者林玉芬/彰化報導】彰化二林鎮15日啟用MOOVO公共自行車租賃系統，是彰化第11個啟用公共自行車的鄉鎮。彰化為提升公共運輸服務並推動低碳交通，持續擴建公共自行車租賃系統。



縣長王惠美表示，二林鎮公共自行車租賃系統，設置9個站點，包含二林轉運站、二林鎮公所、二林戶政事務所、二林高中、二林工商、中正國小、二林文化教育園區、長青公園及洪醒夫公園等地點，貼近居民通勤、通學及休閒需求，為地方增加便利的交通選擇，也象徵二林向智慧、綠色、宜居城鎮更邁進一步。

王惠美表示，二林9個MOOVO站點貼近居民日常生活。設點在二林高中、二林工商、中正國小，讓上下學更安全，也減輕家長的接送負擔；文化教育園區、長青公園、洪醒夫公園，串起二林的生活與休閒動線，慢騎悠遊認識家鄉。另外，二林轉運站即將落成，縣府特別將MOOVO站點，與轉運站銜接，完善最後一哩路的轉乘服務。

王惠美指出，為配合彰南電動快捷公車路廊，將MOOVO站點延伸至埔心，包括埔心圖書館、衛福部彰化醫院與埔心全聯，串聯員林、埔心、溪湖、二林四大生活圈，實現公共自行車與大眾運輸的無縫接軌。目前全縣已建置174個站點、2,700輛自行車，縣府將持續擴點優化，也鼓勵大家多利用TPASS通勤月票，不論是一般自行車或電動輔助自行車，前30分鐘都免費，省錢又環保。縣府也配合公車幹線整體規劃，期盼達到「一車到站、全線通行」。

二林鎮長蔡詩傑表示，感謝縣府團隊規劃，設置二林鎮9個MOOVO站點，宜居城市首要交通便利，透過連結MOOVO自行車交通據點，共同打造低碳、減碳、宜居的城市。

交通處表示，目前彰化縣MOOVO公共自行車啟用鄉鎮有彰化市、員林市、鹿港鎮、和美鎮、溪湖鎮、田中鎮、花壇鄉、社頭鄉、大村鄉、永靖鄉與此次啟用的二林鎮。數據顯示，彰化縣公共自行車使用人次持續成長，自110年8月起至114年12月底累計約591萬租借人次，114年151萬租借人次較113年145萬租借人次，成長約4%。

縣府已提前布局公共運輸整體規劃，配合二林轉運站未來啟用，請交通部運輸研究所協助規劃幹支線公車路網，未來將以「二林-溪湖-彰化」為主要幹線，並由轉運站向外延伸支線至周邊鄉鎮，透過路線整併，讓民眾搭車路線更清楚、轉乘更便利。同時，也將協助二林鎮公所推動「幸福小黃」服務，補強偏鄉與農村交通需求，提供就醫、就學及日常接送服務。