彰化「佛系法官」縱放雙毒駕！ 前檢座驚爆內幕：被炎上只是遲早的事

社會中心／綜合報導

前檢察官陳宗元指出，「佛心法官」（圖）長期以來對羈押聲請的態度皆是如此，此次引發輿論大火，「只是遲早的事，拖到現在都算晚了」。（圖／翻攝自彰化地院官網、司法院直播）

彰化地院日前將兩名引發民怨的毒駕重犯裁定「無保請回」，引發社會強烈譴責。曾任彰化地檢署檢察官的律師陳宗元今日在臉書針對此事發文，指出雖然自己未看過具體卷證不便評論對錯，但該名被基層警界戲稱為「佛心法官」的陳姓法官，長期以來對羈押聲請的態度皆是如此。陳宗元直言，在院檢內部這早就不是秘密，該法官此次引發輿論大火「只是遲早的事，拖到現在都算晚了」。

兩嫌撞車輾警腿竟遭縱放 社會輿論與法務部長同步震怒

這起爭議源於彰化縣近日接連發生極其惡劣的毒駕案。39歲江男駕駛載有10桶瓦斯的小貨車毒駕自撞，險些釀成重大災害；28歲施男甚至在拒檢時，倒車輾斷派出所所長的雙腿。檢方隨後對兩嫌聲請羈押，不料遭專長為《公共危險》與《毒品危害防制條例》的陳姓法官全數裁定「無保請回」，這不僅讓社會痛批其為「恐龍法官」，連法務部長鄭銘謙也罕見動怒，斥責其裁定標準與社會常識嚴重脫節。

檢警辦案看黃道吉日？ 陳宗元揭露法官心證兩極化亂象

陳宗元在貼文中進一步揭露了司法界長期的制度性弊端。他指出，面對搜索票、監聽票或羈押等強制處分聲請時，不同法官的審查嚴格度（心證）有著天壤之別，這也導致檢警在請票辦案時，甚至需要「看值班表挑選黃道吉日」來避開極端法官。陳宗元坦言，自己過去還在彰化地檢署任職時，時不時就要上臉書罵這位陳姓法官，他無奈表示，並不指望法官必須百分之百核准聲請，但司法界兩端的審查差異「真的不該那麼大」。

審判獨立成我行我素保護傘 制度僵局衝擊執法人員士氣

對於現行救濟制度的無力，陳宗元也點出了關鍵困境。他表示，雖然羈押裁定可以提抗告，但即便二審發回更審，原法官依然能基於「審判獨立」的要求我行我素，根本不痛不癢，檢警與外界對此幾乎束手無策。這篇前檢察官的內部告白，不僅應證了基層執法人員的心酸，更赤裸裸地揭開了台灣司法強制處分缺乏可預測性、嚴重打擊第一線員警執法士氣的殘酷現實。

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