彰化「佛系法官」縱放雙毒駕？媒體人嘆：實在不敢置信

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記者李鴻典／台北報導

毒駕問題近日成為社會焦點，資深媒體人黃暐瀚說，他主張危險毒駕應該羈押！不是為了「洩憤」或「民粹」，而是為了保護更多路上無辜的人。

黃暐瀚說，他主張危險毒駕應該羈押！不是為了「洩憤」或「民粹」，而是為了保護更多路上無辜的人。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）

黃暐瀚今（10）天撰文寫下《毒駕，該不該羈押？》，他直言，昨天廣播談這題，談到義憤填膺。結果有網友私訊，建議他不該給法官壓力，主張不押是法官的裁定與自由。

為此，他決定今天廣播續談，大談，深入談。黃暐瀚說明，根據「刑事訴訟法 101-1 條」與「刑法185條之三」規定，酒駕毒駕犯（不能安全駕駛罪）法官可以裁定羈押（預防該嫌犯繼續造成他人傷害）。

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黃暐瀚進一步表示，這次彰化的兩案（一案瓦斯車自撞、一案追捕毒品通緝犯），都是危險毒駕，尤其第二案嫌犯還是「毒品通緝犯」，警察上前圍捕，嫌犯拒捕並開車衝撞，造成員警受傷，派出所所長雙腿遭輾斷，這種狀況，法官還判定嫌犯「沒有反覆實行同一犯罪之虞」，實在不敢置信。

彰化近日發生兩起毒駕案，彰化地院陳姓法官裁定「無保請回」。（圖／翻攝自彰化地院官網）

黃暐瀚說，法官的判定，小老百姓置喙無用，但身為國民，他有權提出個人主張。他說，「我黃暐瀚主張，危險毒駕，應該羈押！不是為了『洩憤』或『民粹』，而是為了保護更多路上無辜的人」。

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