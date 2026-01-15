彰化 價俏出現芭樂賊 社頭逮3人

入冬後芭樂價格走俏，彰化縣社頭鄉芭樂批發價格約在每台斤55元至60元。農民近日發現芭樂園竊賊頻傳，損失慘重。警方15日表示，已逮捕3名竊賊，都是當地人。社頭鄉民代表會主席陳慶福說，農民賺的是血汗錢，竊賊不勞而獲「提前收成」，太沒良心。

受害農民在社群貼文指出，目前芭樂的價格雖然還不錯，產地批發每台斤都在50元以上，但芭樂的產量並不多，好不容易等到芭樂價格稍微好一點，社頭鄉內就出現到處偷芭樂的猖狂竊賊，實在會讓人吐血，請鄉親一起抓小偷，「咱們社頭絕不允許有小偷的存在」。

蕭姓農民說，去年他的果園就遭竊，警方有抓到人，但這幾天又有小偷到果園光顧，偷的量雖然不多，但不管芭樂有沒有成熟全都不放過，讓人生氣。種了5甲地芭樂的陳姓農民被偷8次，其中2次有報案。

受害農民為了防盜，除報案冀望公權力伸張外，也紛紛自救，在果園裝起紅外線的感應照相系統，並排定人力早晚巡視芭樂園。農民自嘲說，巡邏時看到綠油油的果園結實纍纍，還可看看遠方時不時行經的高鐵列車，畫面療癒。

「太沒良心了！」陳慶福表示，今年芭樂價格很不錯，每台斤約50至60元，但產量不多，沒想到竟引來小偷覬覦，農民顧果園顧到身心俱疲，小偷不管芭樂大小顆都偷，實在很沒道德，還好警方很重視這些竊案，不但有漂鳥隘勇隊協助守護果園，也陸續將竊賊逮捕到案。

根據社頭鄉公所統計，該鄉以種植珍珠、水晶、紅心及香水等品種的芭樂為主，15日的產地每台斤交易價格區間約在55元至65元之間。田中警分局指出，獲報後成立專案小組，已破獲3起芭樂竊案，後續將加強巡邏，以遏阻歪風。