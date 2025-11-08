彰化 先頭烏報到 漁民樂翻民眾搶買

野生烏魚汛期在每年冬至前後報到，7日才迎來立冬，彰化漁民就傳出抓捕到今年首批「先頭烏」的好消息，這批野生烏魚8日一早在線西鄉塭仔港開賣，吸引饕客搶買，粗估這批烏魚將為漁民帶來百萬元進帳，還有魚販聞訊而來，當場下單要買1公噸烏魚，讓漁民樂開懷。

漁民李浩仁7日在彰化外海捕獲首批「先頭烏」，8日一早歡喜在線西鄉塭仔港開賣。李浩仁表示，首批捕獲數量約有3000多尾，大尾的烏魚1台斤賣120元，中的每尾150元，小的每尾100元，而最受老饕青睞的未曬乾烏魚子，則是每台斤1200至1300元，烏魚膘每台斤500元，價格跟去年一樣，維持不變，回饋給支持他們的客人。

李浩仁表示，今年首批「先頭烏」個頭與去年差不多，一樣肥美，將利用這幾天天氣晴朗抓緊時間抓捕，預計8日晚間將再次出海捕魚。首批「先頭烏」數量多達3000多尾，粗估將為漁民帶來破百萬元收入，漁民即使殺魚、剖魚忙到不可開交，依然笑逐顏開。

喜愛烏魚美味的彰化縣議員賴清美，去年雖聞訊在首批烏魚開賣當天就到場幫親友團採購，但因現場採買人潮實在太多，有人要買烏魚卵、有人要買烏魚殼，業者拆解實在忙不過來，只好與業者約定隔天一早再前往採買。

肥美的烏魚進港開賣，賴清美記取去年經驗，她說，今年開賣適逢假日，漁民8點開賣，她特別一早7點多就到場搶先採買回家，與子女一起享用。