彰化 八堡一圳水岸廊道 串起旅遊線

彰化縣政府推動「八堡一圳水岸廊道」建設，打通二水鄉復興村斷點，5日由縣長王惠美等人啟用。廊道以「硯墨之道」為主題，融合二水石硯產業、水圳景觀和書法元素，打造兼具休閒、文化與騎乘體驗的新景點。

王惠美說，八堡圳是「彰化的母親河」，灌溉濁水溪沿線流域，成就地方農業，對彰化農業發展非常重要，透過觀光署補助1512萬元，縣府自籌1100萬元，以總經費2612萬元打通1號橋到復興橋共343公尺斷點，並延伸至坑口1號橋，總改善長度1.3公里。本月9日登場的「台灣米倉田中馬拉松」也會經過廊道，歡迎大家一起感受水岸風光。

王惠美表示，從員林到二水的八堡一圳水岸廊道全長約29公里，以田中高鐵站為分界，往南17公里可接到二水及南投集集的「三鐵跑水」自行車道，沿途能欣賞百年水利設施「八堡圳」和花旗木，享受田園風光。

田中高鐵站往北則距員林台糖步道約12公里，未來還會增加休憩點、夜間照明、導覽指標及植栽綠化，並串聯埔心自行車道，打造更安全舒適的旅遊路線。

縣議員鄭俊雄表示，早在民國108年就提案推動八堡圳廊道，感謝縣府團隊及地方支持，讓願景成真。二水鄉長蘇界欽說，中央與地方攜手合作，促成廊道串聯，未來可望吸引更多人來騎車、辦活動，帶動觀光與產業發展。

參山國家風景區管理處祕書洪英逸表示，八堡一圳水岸廊道啟用代表八堡圳自行車道打通任督二脈，遊客可以沿著八堡圳，從彰化高鐵站騎到二水旅遊，不用再繞行137線及141線，不管是安全性或便利性都大幅提升。