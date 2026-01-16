彰化 公設民營托嬰中心 優先啟用

彰化縣長照2.0多功能服務中心暨社福大樓工程進入收尾階段，縣府16日優先啟用2樓托嬰中心與6樓親子館。（葉靜美攝）

彰化縣長照2.0多功能服務中心暨社福大樓工程進入收尾階段，縣府考量民眾需求，16日優先啟用托嬰中心與親子館，該托嬰中心可收托60名未滿2歲嬰幼兒，每月托育費僅需7000元，扣掉中央補助，家長不用再付錢，為確保托育品質，採分批收托，目前已收托40多名嬰幼兒，預計本月底前額滿，盼平價、便利的友善育兒環境，能減輕家長育兒負擔。

彰化縣長照2.0多功能服務中心暨社福大樓斥資逾2億元興建，民國110年7月動土，規畫為地下1層、地上6層建築，1樓為失智據點、2樓為托嬰中心、3至4樓為日照中心、5樓為辦公空間、6樓則為親子館，彰化縣政府16日率先進行彰化縣介壽公設民營托嬰中心、彰化育兒親子館啟用，由縣長王惠美等人共同揭牌。

王惠美表示，這棟大樓部分工程已在收尾，托嬰中心及親子館總經費達2773萬餘元，考量在地鄉親對托嬰中心與親子館需求非常迫切，因此優先啟用這兩項設施，全縣目前已規畫37間托嬰中心及20間親子館，這是彰化縣第10間公設民營托嬰中心，也是第10間育兒親子館。

王惠美說，2樓托嬰中心可收托60位未滿2歲的嬰幼兒，每月托育費僅需7000元，有效減輕家長負擔，每名托育人員照顧4名幼兒，也優於法規所訂1比5；6樓則是專為6歲以下孩童設計的親子館，現場不僅有專業保育員指導，也提供家長交流育兒的空間。王惠美強調，縣府將持續打造友善環境，陪伴大家安心迎接新生命，讓彰化年輕人都能樂婚、敢生、開心育兒。