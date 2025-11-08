彰化「卦山大縱走」登山活動 千人健行大嶺巷步道

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】「卦山大縱走 彰化兜兜圈」活動正熱烈進行，今（8）日花壇虎山巖寺廣場吸引逾千名民眾參加登山健行，彰化縣長王惠美與嘉賓丁寧及瑜珈老師一同帶動暖身操，帶領大家挑戰大嶺巷步道，現場氣氛熱烈。

「卦山大縱走．彰化兜兜圈」活動精選八條登山步道，結合生態、歷史與休閒遊憩，提供民眾健身、賞景與旅遊體驗。（縣政府提供）

今年「卦山大縱走．彰化兜兜圈」活動自9月1日起至11月30日止，為期近三個月，共精選八條登山步道，結合生態、歷史與休閒遊憩，提供民眾健身、賞景與旅遊體驗。

王惠美表示，八卦山脈生態豐富、文化底蘊深厚，縣府與鄉鎮公所合作打造登山步道，不僅沿途有優美景觀與歷史景點，今年還吸引遠從日本的朋友一同健行。大嶺巷步道沿線的虎山巖寺為縣定古蹟，供奉觀世音菩薩，有「虎巖聽竹」美譽，適逢農曆九月十九觀音出家紀念日，健行之餘也可前往參拜祈福。

活動現場，報名參加大嶺巷步道的民眾可獲得限量物資包，包括主題黑色網袋、小方巾、主題礦泉水及小山怪限量徽章。此外，現場還加碼60吋電視摸彩活動及在地農特產展售，民眾健行兼享好禮。

王惠美指出，民眾只要完成步道數位集章，即可兌換步道完登禮，完成四條步道還能參加抽獎，最大獎為「台中–韓國四日遊」。她也呼籲民眾把握秋高氣爽的好天氣，參加接下來的台灣米倉田中馬拉松（11月9日）、鹿港馬拉松（11月16日）及「彰化GO購」抽獎活動，旅遊、健行兼得。

城市暨觀光發展處表示，本次活動八條步道路線包括彰化八卦山天空步道、桃源里森林步道、員林藤山步道、花壇大嶺巷步道、芬園挑水古道、社頭長青步道、田中森林公園步道及二水坑內坑森林步道。其中花壇大嶺巷步道現有四條特色步道（桂花、茶花、杜鵑花、茉莉花步道），今年新增第五號步道，串聯原有步道群，適合親子假日休閒。

八條步道共設置16個數位集章點，民眾透過LINE《愛玩彰化》APP報名參與，每條步道完成兩枚集章即可兌換完登禮，完登四條步道即可抽獎。完成一條步道還可享百家特約店家折扣或滿額贈禮，活動結合健行、旅遊與在地商家優惠，鼓勵民眾親近自然、享受健康生活。