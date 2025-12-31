彰化「友善育兒行動3.0」啟動 打造友善育兒環境

【記者林玉芬/彰化報導】彰化縣府為應對日趨嚴重的少子化問題，推動「友善育兒行動3.0」好孕卡、生育補助加碼、童萌卡等3大措施，涵蓋懷孕、生產到育兒等重要階段，提供更完整及貼近需求的支持，陪伴縣民朋友迎接新生命、安心成家。



30日舉辦「友善育兒行動3.0」啟動記者會，縣長王惠美宣布明年起推動好孕卡、生育補助加碼、童萌卡等3大措施。

王惠美表示，縣府整合社會處、民政處及衛生局的各項資源，針對懷孕、生產到育兒等3大階段，提供最貼心的陪伴，協助大家安心成家、放心生育、開心育兒。首先是「好孕」政策，明年正式推出「好孕卡」，為孕婦設籍彰化縣者及新住民孕婦尚未取得國籍且配偶設籍彰化縣者，提供14次公費產檢服務，每次產檢可獲得500元的電子票證(悠遊卡)補助，最高補助7,000元，可用於產檢交通接駁、加油充電或於藥妝店及醫療院所購物使用，期望透過實質支持，減輕準媽咪的負擔，鼓勵落實定期產檢，全面守護母嬰健康。

另外為進一步減輕家庭的經濟壓力，針對生產與育兒政策採取「生越多、補助越多」的方案，從明年起，生育補助由原本每胎3萬元，調整為第一胎3萬元、第二胎5萬、第三胎(含)以上8萬元，民眾於戶政事務所辦理登記時即可一併申請。

今年已實施且廣受好評的「童萌卡」，也將於明年持續辦理，針對1歲至3歲的幼兒發放，可用於購買嬰幼兒必需品，未來更計畫納入早期療育院所(機構)使用，讓育兒政策更臻完善。 同時也提醒親愛的家長們，114年9月30日以前(含)童萌卡申請案件之點數使用效期至114年12月31日（含）止。但114年10月至12月申請者，點數效期為自申請日之次月（含）起算3個月止，逾期童萌卡點數自動歸零，請留意使用時間，以免影響權益。

悠遊卡董事長林志盈表示，彰化縣全國首創的童萌卡發行至今已突破2萬張，點數領用率高達9成，這項政策由縣府投入2億元預算補助家長，將龐大商機留給在地店家。此外，明年的「好孕卡」更全國首創將補助與產檢結合，孕婦在產檢時透過與診所連線的「超級悠遊卡」，即可直接獲得每次500元的補助金。