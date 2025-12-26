彰化 員林市長選戰 藍內鬥、綠觀望

明年彰化縣員林市長選戰，國民黨現任縣議員凃俊任、劉惠娟已表態爭取提名，民進黨態勢尚未明朗。因員林市被視為綠營艱困選區，被點名的民進黨縣議員張欣倩僅表示尚未有此規畫，同黨前縣議員陳秋容則稱要回鍋選議員；因立委陳素月將代表綠營參選彰化縣長，地方認為張欣倩出線機會增加。

員林市長游振雄年初病逝，餘下任期不足2年，依法不須補選，現由縣府指派已退休的民政處前處長賴致富代理。凃俊任及劉惠娟2人長期勤跑基層，也早已在選區高掛大型宣傳看板，宣布投入員林市長選戰。已當2屆縣議員的凃俊任曾任員林鎮民代表、後轉戰縣議員成功；劉惠娟曾任3屆員林鎮代表、3屆縣議員，2人地方實力堅強。國民黨彰化縣黨部表示，若2人都堅持參選，將先協調，協調不成將辦初選。

廣告 廣告

民進黨前縣議員陳秋容原為陳素月人馬，但日前為黃秀芳輔選，曾2度對決游振雄，第一次僅差157票，第二次在游振雄現任優勢下，差距擴大為1119票。雖然2度挑戰均敗北，但地方認為她實力仍不容小覷，不過她近期篤定表態要選議員，強調屆時會有適宜人選出線。

張欣倩曾任陳素月國會助理，是其子弟兵，也是員林選區唯一綠營縣議員。對於是否參選市長，她表示，目前尚未有此規畫，要由縣長參選人全盤考量評估。隨著陳素月將被提名為彰化縣長候選人，黨內人士認為她參選員林市長可能性大幅提高。她表示，目前黨內尚未討論鄉鎮長人選，若陳素月希望她參選，她會全力以赴。