彰化一國中生欠高利貸3萬元 遭貼欠債海報 警介入偵辦

民視新聞／綜合報導

青少年討債糾紛頻傳！彰化一名國中生欠高利貸三萬元還不出來，遭貼欠債海報，公告到電線桿上，涉嫌違反個資法及廢棄物清理法，警方已經介入偵辦；另外在台中也有青少年欠17萬債務，雙方半夜相約巷口談判，吵鬧聲驚動警方，討債這一方，還開嗆警察"辦我啊"！

半夜吵鬧滋事，民眾向警方報案，員警來到超商附近巷口，沒想到這幾個年輕人，看到警方來並沒有收納，還加大音量嗆警察！

事發時間就在凌晨三點多，警方接獲報案，台中市南區有人大聲喧嘩，初步調查發現是一名青少年，欠下17萬，雙方半夜協商債務，卻吵起來。

廣告 廣告

台中市第三分局健康所長葉利德：「目前已帶回一名涉案男子，到案說明，持續追查另涉案兩人，並因刑法聚眾鬥毆及妨害自由罪，函請台中地檢署偵辦。」

嗆警方辦我啊，這下真的被法辦。





青少年討債糾紛頻傳 彰化國中生欠高利貸3萬 遭貼欠債海報 台中17萬債務談判驚動警方

彰化一名國中生欠債不還遭對方張貼海報宣揚（圖／翻攝網路）









另外，網傳在彰化也有青少年，年紀輕輕還在念國中，就欠下高利貸3萬元，遭對方張貼海報在電線桿上！

芳苑分局偵查隊長張勝甥：「網傳有向錢莊借錢的部分，警方已經積極介入調查釐清，另外張貼海報的部分，目前已經違反個人資料保護法，及廢棄物清理法。」





青少年討債糾紛頻傳 彰化國中生欠高利貸3萬 遭貼欠債海報 台中17萬債務談判驚動警方

網傳一名國中男學生，簽下五天利率１０％高利貸（圖／翻攝網路）









律師廖國竣：「年紀介於7歲到18歲之間，屬於限制行為能力人，所以這時候的一個借貸行為，必須要得到限制行為能力人的，法定代理人同意，它才會有效。」

律師提醒，青少年間私自放款借貸，如果未獲得家長同意，借貸關係不成立，另外，五天利率10%，也可能觸犯重利罪！





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：青少年討債糾紛頻傳 彰化國中生欠高利貸3萬 遭貼欠債海報 台中17萬債務談判驚動警方

更多民視新聞報導

12刀刺死討債男法院認防衛過判8年半全案可上訴

台男赴泰強擄24歲前女友！ 暴打恐嚇家屬撕票

不滿轎車深夜炸街！ 男持滅火器狂噴 反遭球棒隊圍毆

