彰化 圖利光電商 永靖前鄉長遭彈劾送懲戒

彰化縣議員詹木根被控在擔任永靖鄉長期間，利用職權在鄉公所辦理停車場設施、太陽能光電標租等案時，指示當時的鄉公所主任祕書林惠君洩漏投標資訊，護航光電廠商投標並收取廠商496萬餘元賄款，讓光電業者不法獲利達1.1億餘元，彰化地檢署偵查終結，依貪汙、洩密等罪起訴並具體求處詹木根12年徒刑。監察院近日通過監察委員浦忠成、蔡崇義提案，全案移送懲戒法院審理。

監察院調查報告指出，詹木根擔任永靖鄉長期間，於鄉公所辦理永靖鄉垃圾車停車場及鄉立棒球場停車場、公有公用不動產土地及屋頂空間設施太陽能光電標租案時，涉嫌指示林惠君等人洩漏標租案相關投標資訊，讓詹屬意的光電廠商得標，詹因此獲得賄款各306萬6000元、190萬4800元，業者也由此取得「台電公司」再生能源電能躉購電費之不法利益共1.1億餘元。該案在去年1月經彰檢偵查終結提起公訴，並求處詹木根12年徒刑。

監察院認定詹木根及林惠君敗壞法紀及損害政府廉潔形象，違失情節重大，已構成《公務員懲戒法》第2條第1款之應受懲戒事由，為整飭公務紀律，及落實「刑懲併行」之懲戒法制，依《憲法》第97條第2項及《監察法》第6條規定提案彈劾，移送懲戒法院審理。