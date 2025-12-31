彰化 大城反設風機 上百人抗議

彰化縣大城鄉反風機自救會等團體民國114年12月31日號召上百名居民，前往彰品風機施工現場抗議，痛批業者未遵守「遠離村落」承諾，危害居民安全和長期造成噪音，要求業者立即停工。彰化縣政府表示，相關審查屬經濟部能源署權責，已轉達民意。業者則指一切合法施工，將持續和地方溝通。

抗議行動由反風機自救會與彰化縣環境保護聯盟、大城鄉守護土地聯盟發起，大城鄉民代表李建和、陳何男、台西村長許讓出等人到場聲援，台西、西港、東港、頂庄、公館等5村近百名村民手持鋤頭、拉起白布條，強烈表達反對立場。

廣告 廣告

李建和說，彰品風力公司在大城鄉興建4座風機，卻未先充分溝通又續建JIN10號風機，讓居民生活備感壓力。他要求縣府別再被動以對，必須為村民權益把關，不能讓風機在爭議未釐清前繼續施工。

彰化環保聯盟總幹事施月英指出，去年已完工並開始運轉的彰品JN02號風機，距台西村聚落約900公尺、頂庄村約1100公尺，村落多為三合院，容易讓聲音聚集，不少居民都反映聽見明顯風切聲，晚上「呼呼呼」的聲音揮之不去，若再增設風機恐加劇影響。

施月英提到，彰品公司112年曾舉辦施工說明會，當時居民一致反對風機緊鄰村落，會議不歡而散，業者提供的資料粗略，未清楚標示地號，也未說明風機與民宅距離等資訊，業者當時承諾再辦說明會與現地勘查，卻都沒有下文，風機照樣施工，縣府應查清楚是否涉及不法或行政黑箱。

居民康銘博等人也憂心，大城鄉已被大型風機占據，環境部去年審查的「日威風力發電機組」相當於56層樓高，葉片直徑約140公尺，若加上正在施工的彰品風機，都距離羊舍、雞舍及聚落僅數百公尺，一旦發生葉片掉落等意外，後果不堪設想。

彰化縣政府經綠處指出，依《電業法》規定，裝置容量2MW以上發電業申請籌設許可、施工許可及電業執照，皆屬經濟部能源署權責，已將民眾訴求轉達給能源署。彰品公司則強調，去年4月9日取得經濟部核發施工許可證，一切合法施工，會持續跟居民協調。