彰化 大城花海節 農產萌童秀拚人氣

彰化縣大城鄉31日將舉辦花海生活節，活動地點兩處花田都已盛開。（孫英哲攝）

彰化縣大城鄉31日將舉辦花海生活節，除有花海可看，還有難得一見的小小農產萌童秀，小朋友將以農產品造型登台走秀。鄉公所指出，參加萌童秀的是15名幼兒園小班至國小三年級以下的小朋友，活動豐富又好玩，邀請鄉親一起參加。

大城鄉花海生活節將於周六上午9點在上山富安宮廣場展開，活動內容包括在地小農市集，可一次購足農特產品，也有滿足饕客味蕾的特色美食攤販，宮廟祈福活動，以及薩克斯風音樂演出，而活動重頭戲為花海景觀及小小農產萌童秀。

上山富安宮周遭有兩區花海，第一花海區以粉紅及粉白波斯菊為主，花海田裡還有卡通人物蠟筆小新的造型裝飾；第二花海區為黃澄澄的油菜花，也有卡通人物小小兵，公所在田裡立上「花現大城喜迎春」的字牌。兩區花海的範圍雖都不大，但都已幾近全開。

大城花海生活節同場加映小小農產萌童秀，走秀裝扮形式不拘，訴求創意，服裝以安全舒適為主。公所指出，參加的小朋友變身為大城鄉的農特產品，他們將一起走上舞台，勢必萌翻全場。當日參加民眾於小朋友走秀完後半小時投票，票選出最佳人氣獎，頒發獎盃與1000元禮券，參加獎為200元禮券。

為活化冬季農地景觀，彰化縣政府推動「冬季裡作期間種植景觀作物計畫」，與各鄉鎮市公所、農會合作，鼓勵農民於冬季裡作期間種植大波斯菊、黃波斯菊、向日葵、百日草等景觀作物，打造兼具農業生產與觀光休憩功能的田園風貌。彰縣府統計，民國114年全縣景觀作物推廣面積達283公頃。