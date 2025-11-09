彰化 女疑殺死久病7旬母後 墜樓亡

彰化市9日發生一起人倫悲劇，造成母女雙亡，詳細原因由警方調查釐清中。（葉靜美攝）

疑長照悲歌又一樁！住彰化市的46歲賴姓女子，長年獨力照顧臥床的70歲母親，9日涉嫌殺害母親後墜樓，警方到場後發現母女雙雙身亡，賴女家中還留有榔頭、水果刀等物品，警方已報請檢方10日相驗釐清死因。

據了解，賴姓母女所住大樓的住戶昨中午曾聽見巨大聲響並通報管理員，管理員在傍晚發現1名女子墜樓，驚嚇之餘立刻報案求援，警、消人員趕至時，女子頭部破裂明顯死亡，員警進一步追查發現，死者為46歲賴姓女子；不料，前往賴女家中查看後，發現賴女的70歲母親倒臥家中，且身體僵硬明顯死亡，警方在屋內中發現榔頭、水果刀等物品。

附近鄰居表示，年事已高的賴母健康狀況不佳，已臥床多年，由賴女獨力照顧，但賴女身體狀況似乎也不是很好。至於是否因長年獨力照護母親導致壓力過大，而釀成這起悲劇，警方仍在深入調查，並已報請檢察官10日相驗，以釐清賴女與母親死因。

彰化縣社會處表示，昨接獲通報後，立即針對這起不幸事件啟動關懷機制，指派社工員前往現場訪視關懷。經查該對母女均無家暴通報紀錄，全案由檢警單位偵辦中，縣府已同步啟動關懷家屬事宜，提供心理支持、社會福利資源及討論後續喪葬事宜，協助家屬度過難關。