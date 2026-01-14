彰化 守護芳苑文化 海牛校長魏清水謝幕

彰化縣芳苑鄉指標性文化推手、被譽為「海牛校長」的魏清水1月3日辭世，享年57歲。彰化縣長王惠美14日親赴二林鎮告別式會場表達深切哀悼，並代表縣府頒發褒揚狀，感念其長年為台灣「海牛文化」保存與傳承所付出的心血。

全台唯一的「芳苑潮間帶牛車採蚵文化」於民國105年登錄為彰化縣無形文化資產，並於109年重新登錄為傳統知識與實踐類別，成為全國第4個獲此肯定的無形文化資產，而魏清水正是這項傳統文化的象徵性人物與重要推手。

魏清水出生於民國58年，早年雖北上工作，但因不捨童年記憶中的海牛隨時代洪流逐漸退場，於91年毅然回到家鄉芳苑，向地方耆老請教海牛飼養、訓練與牡蠣養殖技術，並於隔年組建「芳苑海牛車隊」，隨後成立全台唯一的「海牛學校」。他從1人1牛開始，堅持每日採草餵牛、牛車載蚵的傳統勞作，並將漁業技能轉化為環境教育體驗，引導大眾深入潮間帶，讓更多人看見這項珍貴文化。

魏清水生前始終堅持「沒有文化扎根，產業無法長久」的理想，即便面臨環境變遷，仍積極帶領團體參與文化活動，展現對土地的熱愛。文化局指出，魏清水一生守護潮間帶，其貢獻將永載彰化文化史冊，成為後世典範。

農業處指出，隨著機械化採蚵車普及，傳統牛車採蚵面臨滅失危機，目前芳苑海牛僅剩下10隻。為保護此特有漁村特色，彰化縣芳苑鄉海牛觀光協會已於110年成立，縣府亦持續透過辦理國際海牛文化節等活動，期盼讓這項瀕臨消失的傳統漁法與海牛文化，能在魏清水打下的基礎上永續傳承。