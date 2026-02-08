彰化 家扶發年菜 政壇3大女力送暖

彰化家扶中心8日在秀水鄉益源古厝舉辦「新春幸福年菜圍爐」活動，不但彰化縣長王惠美到場，民進黨彰化縣長提名人立委陳素月及表態爭取國民黨提名參選彰化縣長的立委謝衣鳯也都來了，彰化縣政壇現下最強母雞全到場，以行動力挺弱勢家庭迎接新春。

這場家扶年菜圍爐活動因王惠美、陳素月及謝衣鳯等彰化政壇3大女力的現身，先後同框，帶來些許政治味，不過，她們都是來為家扶兒童送暖，都以溫暖大姊姊的形象登場，其中最先到場的陳素月還與稍後抵達的謝衣鳯寒暄打招呼，並簡單聊了幾句。

由於陳素月已被民進黨提名參選彰化縣長，而謝衣鳯近來則多次表態爭取國民黨提名參選彰化縣長，兩人被外界視為是下屆彰化縣長的競爭對手，兩人同台也引發注目，不過，兩人在家扶的活動場合互動溫馨，還各自換上一藍一紅的格子狀古裝，並且手上抱著象徵平平安安的絨布大蘋果同框拍照。

陳素月與謝衣鳯簡短交談後因另有行程，隨即離開。謝衣鳯則持續參與現場活動，不但夾菜給家扶小朋友吃，還協助發放年菜及發紅包，天氣雖寒冷，但謝衣鳯將熱情散發給家扶小朋友，她笑容滿面，一掃近來家族姊弟之爭、開箱豪宅等事帶來的紛爭、陰霾。

謝衣鳯用帶有「馬」字的吉祥話向大家拜年，祝大家馬上發財、馬上幸福，她也很感謝社會各界慷慨解囊及家扶中心為弱勢家庭的服務。

彰化縣長王惠美約在上午11點40分到場參加活動，大合照時謝衣鳯就坐她身邊，兩人手中分別抱著絨布小馬及絨布蘋果，謝衣鳯開心大笑，顯示出好心情。

王惠美在這個溫馨場合裡沒談政治，而是感謝彰化家扶中心、扶助委員、兒少委員等團體，以及企業家與善心人士，年關將近，大家有錢出錢、有力出力，給了孩子最溫暖的愛。

彰化家扶愛心年菜活動舉辦至今已11年，累積募集超過1萬7000套年菜，造福家扶1700多戶家庭。