彰化「寒冬送暖 馬上有愛」春節關懷啟動
【記者林玉芬/彰化報導】彰化縣府關懷弱勢民眾，舉辦「寒冬送暖 馬上有愛」春節關懷活動，縣長王惠美頒發感謝狀予善心企業及慈善團體，並致贈關懷金及物資給弱勢民眾。
王惠美表示，春節將至，縣府與許多企業及團體聯合展開寒冬送暖活動，75個企業和民間團體捐贈約942萬元善款，提供市值超過1000萬元的民生物資，協助有需要的民眾，感受春節的溫暖氛圍。
王惠美感謝臺灣證券交易所捐款194萬元、伸仁紡織公司白璨榮董事長捐款100萬元及市值超過26萬之保暖帽及童裝等、金環社會關懷基金會捐款100萬、彰化第五信用合作社捐款85萬元、泰國彰化同鄉會捐款50萬元、靈鷲山慈善基金會捐贈春節物資(市值18萬元)等，以及科林國際助聽器公司捐贈 (市值100萬元)人工智慧數位式助聽器，「嘉里大榮物流公司」免費提供物資運送(市值110萬)，以及彰化縣慈善團體聯合會的八大區慈善會及臺灣期貨交易所提供物資(市值112萬元)等。縣府為更有效率配置資源協助更多民眾，設置「公益串聯站」整合平台，彙集原本散落於各網頁的捐助管道資訊，歡迎企業、團體及民眾多加利用，共同為弱勢民眾提供實際的支持。
王惠美指出，現場還有彰化縣義剪志工協會團隊提供義剪，彰化基督教醫院提供血壓量測、健康諮詢及衛教服務，各局處也設置政令宣導攤位，民眾能在現場獲取與權益相關的資訊。縣府在春節期間提供「不打烊」服務，包括「歲末寒冬 溫馨關懷」加強宣導、關心街友及弱勢民眾；「春節關懷情 溫暖遊民心」春節期間定期發放熱食；「幸福小舖-實物銀行」愛心物資發放；自殺防治專線「1925」、生命線「1995」；「113」兒少保護專線、「1957福利諮詢專線」，藉由單一窗口服務，提供即時關懷服務，用溫暖陪伴民眾度過每一個寒冬。
社會處表示，多年來縣府積極整合公私部門資源，率全國之先首創公益整合資訊平台「公益串聯站」，期許透過「實物給付」及「現金給付」雙管齊下，整合人力、物力、財力，建構綿密的社會安全網，保障弱勢族群各種生活需求。自107年迄今，縣內志工人數參與超過7萬4,500人，累計捐款額度超過2億7,000萬元，捐贈物資市值超過9,200萬元，持續造福弱勢族群。鼓勵社會大眾持續關心身旁需要幫助的人，一份簡單的關懷與問候，都能讓愛不再缺席，讓我們的生活擁有更多溫暖的力量。
