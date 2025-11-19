彰化 彰南路庇護島 半年被撞10次

彰化縣彰化市彰南路沿路行人庇護島17日發生半年內第10起遭車輛撞擊事故，引發網友熱議，笑稱「馬路三寶檢測器」又發威了，也有人質疑設計不良。公路局19日指出，庇護島依規定設置，並經專家勘查確認無問題，後續會增設導引線強化警示。

彰化市彰南路二段與513巷口，本月11日有輛小貨車轉彎時直接「騎上」行人庇護島，還差點翻車，意外事故在地方社群引起討論；未料，17日在彰南路二段254巷口，王姓小貨車駕駛開車從外側迴轉時，撞上行人庇護島，還把交通指示牌撞斷，小貨車水箱也被撞破，小貨車直接卡在庇護島上無法行駛。

有民眾將事故照片PO上臉書社團「彰化人大小事」，隨即有上千則留言。有人說「沒有庇護島，撞到的可能就是行人了」；還有人笑稱「馬路三寶檢測器又發威了」；也有人呼籲公路局應該要向肇事者求償「不能撞了就沒事」。不少在地民眾認為庇護島設計有問題，建議設人形立牌等標誌來警示用路人。

經彰化警分局統計，彰南路沿線15座行人庇護島，加上17日事故，半年來已發生10起，讓到場處理員警納悶為何「撞」況連連。對此，公路局彰化工務段也很無奈，指行人庇護島都依規定設置，也曾邀專家學者到場勘查，確認設計無誤，因庇護島是公共設施，若有受損會向肇事者求償。

公路局彰化工務段長廖志彬表示，庇護島高度為20公分，全都依法設置，警示設施也非常完整，包括黃色標線、反光導標、黑黃斜紋基座、「遵18」標誌桿等，近期還會再畫導引線，提醒用路人轉彎或跨越馬路時一定要放慢速度，盡量避免誤撞。