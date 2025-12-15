彰化 拿排泄物霸凌PO網 高職調查

彰化某高職驚傳霸凌事件，影片中女同學將沾有排泄物的衛生紙擦拭在被害同學的書桌、文具及書包上，還拿被害人的寶特瓶到廁所裝馬桶水，一旁還有人將影片拍下PO網，囂張行徑引發討論。校方則表示，得知消息後已進行了解及校安通報並啟動校園霸凌處理機制。

彰化某高職近日傳出校園霸凌事件，相關影片3天前上傳，觀看人數達3萬，疑似同為霸凌者拍攝，只見畫面中1名女同學拿著沾有排泄物的衛生紙在被害同學桌椅、鉛筆盒及書包來回擦拭，更持她的寶特瓶到廁所裝馬桶水，疑似逼被害人「喝馬桶水」，影片中寫出「你說的我不夠溫柔」、「寶寶馬桶水好喝嗎？」引起大批網友討論，更有網友抨擊學校反應慢半拍；也有網友表示，居然有人在一旁拍攝還PO網，拿著沾有排泄物的衛生紙對待同學真的很噁。

據了解，霸凌一事經學生將影片PO上社群媒體後才曝光，目前警方尚未接獲報案，若家長有意提告到派出所報案，將依法介入偵辦。

校方回應，感謝大家對校務的關心，12日得知影片內容後，在當日放學前已進行了解及校安通報，並啟動校園霸凌處理機制，將於近期內組成處理小組，其中過半數委員來自教育部「生對生霸凌事件專業調和及調查人才庫」，後續將依規定公正進行處理程序，並提供學生相關輔導資源及協助措施，以維護學生權益，為確保事情真相和保障學生安全及就學權益，無法進一步說明細節。