彰化「捐血抽黃金」 9瓶小金飾總價5萬4 千人排隊

彰化有慈善單位大手筆辦捐血抽黃金的活動，總價值約5萬4的金元寶、金幣、古錢幣和平安龜等，分為9小瓶。（圖／東森新聞）





冬天捐血人少、血庫告急，彰化有慈善單位大手筆辦捐血抽黃金的活動，總價值約5萬4的金元寶、金幣、古錢幣和平安龜等，分為9小瓶，只要民眾捐血500CC就有機會抽獎，現場吸引上千人排隊，排第一個的王先生凌晨4點半就來了。

9個小玻璃瓶還有專屬袋子，裡頭裝著閃亮亮的黃金，有金元寶、金幣、古錢幣和平安龜等4種樣式，每罐價值大約6千元，9罐就是5萬4，彰化辦捐血抽黃金，只要捐500CC就有機會，把黃金帶回家，果然一早就大排長龍。

記者vs.排第一位民眾王先生：「4點多，第一個，（4點多，半夜你都在做什麼打發），玩遊戲呀，（玩手機呀），抽黃金呀看有沒有這個運氣。」

記者vs.排隊捐血民眾：「金價真的很貴，（什麼時候排隊的），7點左右。」

記者vs.排隊捐血民眾：「（現在排了多少人），差不多500個，為了捐血抽黃金。

長長人龍從門口排到馬路上，排頭香的凌晨4點半就到，活動9點半才開始，為了黃金要等5小時也甘願，以17日周六金價要17910元，上下午共4個時段，要抽出黃金幸運兒。

榮華慈善會理事長紀家柔：「因為在冬天的話，我們在捐血的部分還有血庫也都比較吃緊，所以用黃金救援時刻這個諧音，也讓大家明白說，在捐血的這個重要的時刻，有我們出一份力。」

辦個活動也要搭諧音梗，因為冬天捐血人少血庫告急，主辦單位才大手筆辦，捐血送黃金的活動，果然成功吸引上千人來參與，捐血250有500元禮卷，捐血500也有1千元禮卷，還有機會抽中黃金，民眾都覺得賺到了。

