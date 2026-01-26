彰化 搶皮蛇疫苗 傳違法花錢雇代排

彰化縣政府調整皮蛇疫苗預約作法，將剩餘的一般長者名額在26日全數釋出，吸引許多長者排隊預約。（孫英哲攝）

彰化縣政府推動帶狀疱疹（俗稱皮蛇）疫苗接種計畫，26日開放一般長者排隊預約，引爆排隊人潮，並傳出1對老夫妻以1000元的代價雇請民眾代排，彰化縣衛生局對此強調，收費代排疫苗預約登記已違反《醫療法》相關規定，可開罰5萬元以上25萬元以下罰鍰。

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，疫苗接種屬於醫療服務，並不是一般的消費服務，跟代排、代購商品交易不同，之前因大醫院、名醫門診掛號滿檔，有人提供付費「代掛號」服務，衛福部就函釋代掛涉及違反《醫療法》的醫療廣告規定，依法最高可處25萬元罰鍰。

葉彥伯表示，只要沒有涉及收費，醫療服務可以由他人代掛或代排，就是不能有金錢交易，彰化縣這次發生收費代排疫苗預約號碼牌，等同收費代掛，該局已通知衛生所注意，有疑似個案或接獲民眾陳情，立即通報該局查處。

衛生局表示，這次依各鄉鎮市人口比例分配疫苗配額，前3多的地區分別為彰化市南西北區596個、員林市439個及和美鎮294個。員林衛生所排首位的老婦上周排隊落空，這次昨天清晨4點就來排隊；排第二的是1名國中生，他不想阿公阿嬤生病，也在清晨4點半就來排隊。

花壇衛生所的排隊情況也很熱烈，前5名差不多都是凌晨3點半左右就來排隊。排隊人潮中，1位民眾得了皮蛇還未痊癒，他希望能成功預約，不再受皮蛇所苦。

彰化縣65歲以上長者約24萬5000人，這次皮蛇疫苗補助僅1萬人受惠。葉彥伯說，這是全國第一次大規模接種，等接種完畢，整個計畫執行告一個段落，再來評估。