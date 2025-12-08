彰化 施建樑、陳東松被點名 再戰埔鹽鄉長

彰化縣埔鹽鄉長許文萍在上屆鄉長選舉中，從7名候選人中脫穎而出，成為埔鹽首位女鄉長，當初就曾遭逢來自施建樑、陳東松的挑戰，在尋求連任之際，也曾傳聞兩人將再披戰袍，如今許文萍兩屆鄉長任期將屆，施建樑、陳東松又再度被地方點名可能參選，兩人都表示還在考慮中。

無黨籍埔鹽鄉長許文萍在上屆鄉長選舉中，遭逢國民黨施建樑、無黨籍陳東松及民進黨謝采芳、無黨籍黃素錦、施燈源、林斯明等人的夾殺，最終以25.63％得票率勝選，3年前尋求連任，地方也傳陳東松、施建樑有意再戰，但最後她只面臨李廣瑾1人的競爭，並以高達77.27％得票率當選，如今許文萍即將卸任，地方再度點名陳東松、施建樑可能參選。

陳東松曾任埔鹽鄉公所民政課長，後來調任埤頭公所、溪湖公所主祕，也曾擔任雲林縣政府計畫處長，現為雲林縣麥寮鄉公所主祕，他曾以遊子返鄉建設爭取認同，參選2018鄉長失利，如今許文萍任期將滿，參選傳聞再起，陳東松表示，之前曾選過鄉長，因此一到選舉，難免會被詢問是否參選，但他仍在評估中。

施建樑任職縣府工務處超過20年，其父親為已故省議員施松輝，如今地方再傳他可能參選，對此他表示，還在考慮中，對於地方多次點名他可能參選，他說，不會感到困擾，假如有機會樂意服務地方。

許文萍上任後盤點地方上的危橋，至今共修繕包括出水橋、三禮橋、三義橋等共37座危橋，她表示，她每天忙於鄉政工作，根本無心思考未來規畫，但為了能持續服務鄉親，考慮轉戰縣議員；她也提及，鄉公所大樓已鑑定為危樓，她7年前就任鄉長時，鄉內結餘不足1億元，現已超過2.6億元，原本這些結餘預計用來新建鄉公所，遺憾未有機會完成。