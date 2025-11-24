彰化/暖雞湯、湯烏龍、牛肉麵、炒烏龍、炎魂丼

「湯川製麵」彰化日式風味食堂，這裡提供了多樣化的烏龍麵、牛肉麵、暖雞湯，還有比較少見的炎魂丼、黑咖哩飯。

「湯川製麵」餐廳採用了溫暖的黃光，搭配淺色系的木質桌椅，整體設計簡潔又不失質感，散發著濃濃的日式和風氣息。

在自助區，湯川製麵提供了兩款特色冰沙：清爽解膩的「冬瓜檸檬」，以及帶有獨特果香的「青檸韓柚」。如果你不愛冰沙，也有無糖麥茶和白開水可以選擇。

湯川製麵的菜單品項涵蓋了湯烏龍、牛肉麵、炒烏龍、炎魂丼、暖雞湯、炒烏龍、黑咖哩飯和單點小菜。

湯烏龍的口味，從經典的「和風昆布」到充滿異國情調的「泰式冬蔭」、「起司奶香」、「韓式泡菜」以及「川味麻辣」，讓人每一種都想試試看！暖雞湯系列，可單點還可以加價升級定食套餐。定食A包含白飯和三配菜，定食B則更豪華，有功夫飯、三配菜和溏心蛋。對於食量比較大的朋友，或是想一次品嚐多種風味的，絕對是最佳選擇。單點小菜的選擇也是多到讓人難以抉擇，招牌滷大腸、日式炸豆腐、溏心蛋、滷三拼、炸三拼、炎魂二節翅、滷豆腐、韓式泡菜、黃金煉乳饅頭和甜心地瓜球！

「和風昆布湯烏龍」上桌時，我選的主料牛肉竟然是分開放的！原來店家是將牛肉烹調成類似「炎魂丼」那種蔥鹽雪花牛的風味，擺在小盤子裡，可以自己決定要不要放進湯裡。這種吃法很有趣，可以先品嚐牛肉的鮮嫩與蔥鹽的鹹香，再搭配清甜的昆布湯頭，雙重享受！

當天選擇的和風昆布，湯頭清甜爽口，裡面還加了大量的蔬菜和菇類食材，讓湯頭的鮮甜味更加濃郁。而口感Q彈、滑順無比的烏龍麵，完美地承載了這份湯頭的精華，每一口都讓人感受到麵體的彈牙與湯汁的順滑，是一種純粹而令人愉悅的體驗。

「剝皮蛤蠣雞」它融合了剝皮辣椒那獨特的微辣、甘甜，以及雞肉與蛤蠣迸發出的雙重鮮美。一口湯下肚，首先感受到的是剝皮辣椒溫柔而富有層次的辣度，隨之而來的是那股清雅的甘甜，完全不會搶了食材本身的味道，反而能提升整體的鮮味。再搭配上約七顆的飽滿蛤蠣，以及鮮嫩多汁、採用去骨雞腿肉的雞肉塊，以及養生的枸杞、紅棗、鮮甜的高麗菜與鴻喜菇，這些食材不僅為湯品增添了豐富的口感層次，也使得這碗湯在滋補養身的同時，更顯得色香味俱全。

湯川製麵

彰化市民族路30號





