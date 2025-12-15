彰化「最危險庇護島」半年撞12次 駕駛「西瓜切」又撞了

彰化市彰南路一段新設的行人庇護島，半年內已發生12起車輛撞擊事故，成為當地車禍高發地點！儘管已設置防撞桿、指標和警示標誌，但仍阻擋不了意外頻傳，最誇張的是4月10日單日內就連續發生3起。警方呼籲駕駛人切勿「西瓜切」提早左切，應通過路口中心再轉彎，以免釀禍。專家也指出許多駕駛習慣不當，當地民眾更希望相關單位能評估庇護島設計，增加更明顯警示，避免憾事再度上演！

彰化「最危險庇護島」半年撞12次，駕駛見到秒變「西瓜切」遭撞飛 。(圖／民眾提供)

彰化市彰南路一段半年前新增設的行人庇護島，已成為車禍高發地點，昨日再度發生第12起車輛撞上庇護島的意外事故。儘管當地已設置防撞桿、指標和警示標誌，但車禍仍然頻繁發生。最誇張的是今年4月10日，單日內就連續發生3起撞擊事故。肇事車輛包括小貨車、轎車和休旅車，有些車輛可自行移動，有些則需要拖吊處理。

半年前新增設的行人庇護島，已第12起車輛撞上庇護島的意外事故。(圖／民眾提供)

昨日一輛廂型貨車在附近店家卸貨後準備離開，駕駛在迴轉時疑似因A柱擋住視線，加上需要同時注意車道來車，結果直接騎上了庇護島。車輛底盤較高，雖然車頭受損，但事後仍能自行移動離開現場，無須拖吊。彰化分局大竹派出所所長黃信勳表示，此次事故主要原因是駕駛在迴轉時未注意視線死角而自撞行人庇護島，他提醒駕駛人應通過路口中心再轉彎，避免提早左切。

駕駛在迴轉時同時要注意車道來車，容易直接騎上了庇護島 。(圖／TVBS)

專家指出，許多駕駛習慣「西瓜切」式的迴轉方式，也就是不依照正確路線行駛，提早左切造成意外。從警方統計的報案紀錄來看，該路段自庇護島設置後的半年內，已累積12次撞擊事故，情況相當嚴重。儘管相關單位已加強警示設施，但事故仍持續發生。

「西瓜切」式的迴轉方式，也就是不依照正確路線行駛，提早左切造成意外 。(圖／TVBS)

警方再次呼籲所有用路人，特別是駕駛人，務必提高警覺，遵守交通規則，不要採取「西瓜切」的危險駕駛方式，以確保自身及他人的安全。當地居民也表示希望相關單位能評估庇護島的設計是否需要調整，或增加更明顯的警示標誌，避免類似事故持續發生。