彰化》東螺溪大變身！砸2.4億打造8.3公里水綠廊道 5大亮點全線啟用

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣政府斥資近2.5億元推動東螺溪水綠廊道工程，歷時2年完工，沿線串聯溪湖、二林與埔鹽3鄉鎮，全長8.3公里，打造觀夕平台、欒樹隧道、東螺水學堂、花漾驛站、天盛鳥屋等5處亮點設施，今(21)日正式啟用，縣府並舉辦「東螺溪健康齊步走」活動，邀請民眾一同見證彰化母親之河的重生。

彰化縣長王惠美今日與埔鹽鄉長許文萍、二林鎮長蔡詩傑一同出席「東螺溪健康齊步走」活動，健行距離長約4.2公里，沿途設有集章兌禮，讓參與者實地感受改造成果。

廣告 廣告

王惠美表示，東螺溪有「彰化母親之河」稱號，但過去長期面臨惡臭與髒亂問題，令人敬而遠之，為此，縣府自2019年起推動水環境改善計畫，總經費7.65億元，其中水綠廊道工程投入約2.5億元，中央補助超過2億元，縣府自籌約4496萬元，終於完成一條安全、友善的親水休憩動線。

王惠美指出，廊道自溪湖鐵路橋延伸至埔鹽石埤橋，採「人車分道」設計，闢建8.3公里專屬慢行道與300公尺欒樹廣場，讓民眾不必再與車爭道。沿線復育原生植栽，綠化面積達15萬平方公尺，重現河岸盎然生機。

許文萍表示，東螺溪埔鹽段是水鳥棲息地，在此設置鳥巢式裝置藝術「天盛鳥屋」，結合生態與地方特色，已成為打卡熱點；二林鎮長蔡詩傑也說，東螺溪沿岸種植木棉、台灣欒樹、阿勃勒等樹種，花季時景色宜人，廊道完工後更添賞花與休憩氛圍。

縣府水利資源處表示，東螺溪每年9至10月舉辦「戀戀欒樹節」，未來可望結合季節花景推動觀光，縣府也會持續推動水岸縫合與污染改善工程，以景點串聯帶動地方發展。

彰化縣長王惠美(前排右3)埔鹽鄉長許文萍(前排左2)等人一同出席「東螺溪健康齊步走」活動。(記者陳冠備攝)

東螺溪每年9至10月舉辦「戀戀欒樹節」，水綠廊道瞬間變成一條黃金廊道。(記者陳冠備攝)

東螺溪埔鹽段是水鳥棲息地，設置鳥巢式裝置藝術「天盛鳥屋」，結合生態與地方特色。(記者陳冠備攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

北捷砍人案傷者最新情況曝光 石崇良：社安網須冷靜檢視

路跑》台北馬拉松28000跑者今晨開跑 警方加強戒備

Costco 7款熱銷商品明年不再上架 短期內沒戲了

冬至拜湯圓？彰化50年麻糬老店排隊人龍綿延 明天更壯觀

