彰化 林世賢轉戰一選區議員 綠7搶5

彰化市長林世賢（左）13日宣布登記爭取民進黨縣議員黨內提名。（葉靜美攝）

民進黨籍彰化市長林世賢日前爭取黨內彰化縣長提名失利後，選擇回鍋參選第一選區（彰化市、芬園鄉、花壇鄉）縣議員，13日由多名里長陪同完成黨內提名登記，該選區因人口減少，下屆縣議員選舉將減少1席，綠營已有5席現任議員，黨部規畫在該選區提名5人，加上芬園鄉長林世明也將參選，形成7搶5局面，競爭更加白熱化。

林世賢強調，欲選縣長失利，致縣長施政理想無法實現，選議員則可監督縣政、實現理想。他指出，彰化目前最重要的建設有3項，包括東區擴大計畫、西區交流道特定區開發及台中捷運延伸彰化案；而東區擴大計畫幾乎空轉8年，若當選議員，相信可以監督重大建設的推動。

廣告 廣告

第一選區目前共13席議員，下屆將減少1席，民進黨在該選區現有許雅琳、楊子賢、李成濟、黃柏瑜、莊陞漢5席議員，下屆提名5席，許雅琳、楊子賢、莊陞漢雖先前都曾被點名選彰化市長，3人最終仍決定爭取議員連任，芬園鄉長林世明也已表態要選議員，如今再加上林世賢，將有7人爭取5席議員提名。黨內人士表示，鄉鎮市長在地方上具高知名度，轉戰議員實力不容小覷。

民進黨彰化縣黨部本月12日至16日開放縣議員、鄉鎮市長及代表等登記作業，主委楊富鈞表示，若超額登記會先進行協調，協調不成再辦理初選，預計1月底到2月初完成提名作業。

至於下屆彰化市長，除偏藍彰化市代會主席陳文賓有意參選外，國民黨籍縣議員溫芝樺也被點名，綠營部分因許雅琳、楊子賢、莊陞漢都要爭取議員連任，目前尚未傳出其他人選。