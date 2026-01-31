彰化 民進黨葉繼元 再戰花壇鄉長 沈文盛翁啟祐表態 藍待整合

國民黨籍彰化縣花壇鄉長顧勝敏2屆鄉長即將任滿，藍營目前有鄉民代表會主席沈文盛、鄉民代表翁啟祐欲接棒，沈獲顧家支持，翁背後有白營相挺，由誰出戰待觀察。民進黨彰化縣黨部1月31日公布初選民調結果，由本屆參選鄉長失利的葉繼元勝出，將捲土重來再戰鄉長寶座。

綠營花壇鄉長初選有葉繼元、3連霸鄉代許澤鈿2人登記，縣黨部去年12月21日協調，因2人都無意退讓，定於今年1月30日晚間辦理初選電話民調，1月31日公布由葉繼元勝出，但未公布雙方差距。

廣告 廣告

葉繼元曾任立委助理，也參選過縣議員，本屆花壇鄉長選舉時，臨危受命代表綠營參選，對上爭取連任的顧勝敏，最終以9407票對1萬3783票落選，黨內人士認為他有勇氣與深耕地方的顧家一較高低，雖敗猶榮。

葉繼元說，他長期經營花壇，本屆鄉長選戰雖失利，但鄉親對他仍有期待，一直鼓勵他再戰，他才決定捲土重來。他強調，民調出線不是終點，而是責任的開始，他會繼續拚、擘畫花壇，用行動回報大家的期待，接下來的選戰會更加努力，許澤鈿也已向他恭喜，未來會團結爭取勝選。

相對綠營人選底定，本屆以無黨籍身分參選鄉代的鄉代會主席沈文盛，有意換跑道競選鄉長。他表示，自己長期深耕地方、積極參與地方建設獲得好評，在鄉親鼓勵下，決定以國民黨籍參選下屆鄉長。

連任3屆鄉代的翁啟祐則被點名，由於他親近彰化政治家族溫家，加上國民黨籍縣議員溫芝樺胞兄溫宗諭接任民眾黨彰化縣黨部主委，翁若參選，等同有藍白力量支持。翁表示，國民黨人才濟濟，若黨有需要會勇於承擔。