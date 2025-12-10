彰化 永靖謝平安 啦啦隊女神李多慧助陣

中部年度最重要的文化盛事彰化縣「永靖謝平安家年華」將在12月13、14日盛大展開。今年的活動內容全面升級，不僅首度將傳統信仰的「擲筊」活動推上檯面，更創下紀錄地邀請超人氣韓籍啦啦隊員李多慧率領小龍女張晴、口水（宜芳）等降臨永靖，與味全龍球星合體助陣。

由永靖共好協會、永安宮、頂新和德文教基金會與成美文化園攜手打造的「謝平安家年華」，今年將永靖街與成美文化園作為兩大主會場。首日韓星李多慧與味全龍啦啦隊女神張晴、口水將與職棒球星陳冠偉、陳子豪、李致霖一同登場，預計將吸引大量球迷與民眾。

為近距離與粉絲互動，成美文化園區同日下午更舉辦「小龍女手作刈包派對」付費限額活動，消息一出，報名情況空前踴躍，顯見民眾高度期待這場傳統結合流行的「跨界」盛事。

今年的謝平安活動除了經典的神尊遶境、千人搓湯圓、傳統扮仙戲、散策市集與璀璨的晚間煙火外，主辦單位首度推出「擲筊迎福謝平安」，讓年輕世代能親身參與和感受傳統信仰的魅力，成功為古老慶典注入新活力。

在萬眾期待的平安宴方面，今年席開338桌，再度打破歷年紀錄盛況空前。這場中部規模最大的「梅花平安宴」象徵永靖在地社群與外地遊客的共好與和諧。

今年晚間的重頭戲則為首度在成美文化園區登場的知名綜藝節目《超級夜總會》。節目將由綜藝天王澎恰恰、許效舜、苗可麗三大黃金陣容主持，並有多位實力派歌手接力演出。主持人以其幽默風趣、貼近觀眾的互動風格，預計將現場氣氛推向最高點。

主辦單位強調，成美文化園區的座位規畫完善，除為平安宴認桌者保留席次，亦為自由入場觀眾設有舒適觀賞區，確保活動安全順暢。最終將以璀璨壓軸煙火秀點亮永靖夜空，為這場年度盛宴畫下動人句點。