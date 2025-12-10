彰化 永靖謝平安 啦啦隊女神李多慧助陣
中部年度最重要的文化盛事彰化縣「永靖謝平安家年華」將在12月13、14日盛大展開。今年的活動內容全面升級，不僅首度將傳統信仰的「擲筊」活動推上檯面，更創下紀錄地邀請超人氣韓籍啦啦隊員李多慧率領小龍女張晴、口水（宜芳）等降臨永靖，與味全龍球星合體助陣。
由永靖共好協會、永安宮、頂新和德文教基金會與成美文化園攜手打造的「謝平安家年華」，今年將永靖街與成美文化園作為兩大主會場。首日韓星李多慧與味全龍啦啦隊女神張晴、口水將與職棒球星陳冠偉、陳子豪、李致霖一同登場，預計將吸引大量球迷與民眾。
為近距離與粉絲互動，成美文化園區同日下午更舉辦「小龍女手作刈包派對」付費限額活動，消息一出，報名情況空前踴躍，顯見民眾高度期待這場傳統結合流行的「跨界」盛事。
今年的謝平安活動除了經典的神尊遶境、千人搓湯圓、傳統扮仙戲、散策市集與璀璨的晚間煙火外，主辦單位首度推出「擲筊迎福謝平安」，讓年輕世代能親身參與和感受傳統信仰的魅力，成功為古老慶典注入新活力。
在萬眾期待的平安宴方面，今年席開338桌，再度打破歷年紀錄盛況空前。這場中部規模最大的「梅花平安宴」象徵永靖在地社群與外地遊客的共好與和諧。
今年晚間的重頭戲則為首度在成美文化園區登場的知名綜藝節目《超級夜總會》。節目將由綜藝天王澎恰恰、許效舜、苗可麗三大黃金陣容主持，並有多位實力派歌手接力演出。主持人以其幽默風趣、貼近觀眾的互動風格，預計將現場氣氛推向最高點。
主辦單位強調，成美文化園區的座位規畫完善，除為平安宴認桌者保留席次，亦為自由入場觀眾設有舒適觀賞區，確保活動安全順暢。最終將以璀璨壓軸煙火秀點亮永靖夜空，為這場年度盛宴畫下動人句點。
其他人也在看
68歲嬤「塞進烤箱」烤剩骨！倒進花盆「逆孫正面照」曝
國際中心／綜合報導哥倫比亞卡利市（Cali）曾發生一起逆孫弒嬤的逆倫慘劇，27歲孫子竟然對好心收留他的外祖母痛下毒手，將對方的遺體塞進烤箱，焚燒到剩骨頭後，甚至將剩餘的骨頭碎片埋進家附近的花盆中，企圖湮滅證據，最終檢方靠著DNA比對，確認死者身分。如今，逆孫的「魔鬼」正面照也流出了。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
封麥多年！費玉清低調捐百萬助流浪動物 暖心文字曝光：是我微薄心意
「小哥」費玉清雖然封麥多年，不過私下仍會低調行善，近日，「徐園長護生園」粉專發文指出收到費玉清捐款100萬的消息，除了感謝他的善款之外，同時也公布費玉清暖心的話語。蔡佩伶報導。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發起對話
員工超時加班遭北市府罰30萬元！英業達回應了
台北市勞動局日前公布114年10月份違反《勞動基準法》裁罰結果，其中代工大廠英業達（2356）使勞工延長工時超過法令12小時上限之規定，5年內第3次違反勞動基準法第32條第2項規定，遭罰30萬元為最高。英業達晚間也發布聲明回應，10月適逢專案業務旺季、部分員工積極投入，才會出現工時超出限制的狀況，公司已經檢討並強化管理機制，絕對沒有強制勞動。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 發起對話
最新／高雄檳榔攤68歲女老闆倒血泊 男喊「這1句」拎刀逃跑
即時中心／林韋慈報導今（10）日上午7時許，高雄鳳山區光遠路一家檳榔攤，驚傳一名男子持刀朝老闆娘身上狂捅，老闆娘跌坐血泊中，傷勢嚴重。路人聽聞求救聲後上前關心，驚覺男子手中還緊握利刃，嘴裡還念念有詞，喊了一句「還不趕快拿出來！」，男子事後落網，警方已介入調查中。據了解，砍人的嫌犯為46歲的呂男，疑似與68王姓老闆娘兒子有債務糾紛，今（10）日上午7時，他前往檳榔攤討債，但與老闆娘起了口角，便持刀行凶，老闆娘因傷勢過重，送醫後上午9點50分宣告不治。目擊者表示，男子回過神後，發現事跡敗露，先是狠瞪目擊者，接著鑽入巷內逃逸。警方獲報後到場，火速逮捕嫌犯，並拉起封鎖線，而檳榔攤老闆娘則傷勢嚴重，當場呈現OHCA狀態，緊急送醫。而呂男逃逸時，先將刀具丟入水溝中，也被查獲，隨後在檳榔攤附近的一間娃娃機店被逮捕，事後警方將人帶回現場指認。高雄鳳山分局也表示，鳳山分局成功所於7時31分許獲報，在鳳山區光遠路民宅有1女子身受刀傷，警方到場協助緊急將女子送往高雄國軍總醫院，隨後因傷勢過重宣告不治。經初步了解，呂男與42歲林姓男子之間有債務糾紛，今早呂男至林男住處理論未果，但與林男母親王姓婦人(68歲)爆發口角衝突，呂男旋即持刀攻擊，並在調閱監視器後，在附近騎樓發現嫌疑人呂男，當場依準現行犯逮捕，全案目前積極偵辦中。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：最新／高雄檳榔攤68歲女老闆倒血泊 男喊「這1句」拎刀逃跑 更多民視新聞報導文化部要制裁韓星？南韓電子入境卡稱「中國台灣」 李遠發聲了解放軍近期騷擾日韓 賴清德批非常不恰當：中國應體現大國責任仙塔律師鬼轉認當「詐團軍師」 網灌爆「拱拍SWAG」！民視影音 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
七期豪宅門口約面交 千萬現金遭持槍2匪劫走｜#鏡新聞
台中七期附近發生千萬搶案，7月6日晚上10點多，被害人在台中市西屯區一處社區跟人約面交1061萬元鉅額現金，但是卻被人當街持槍行搶，警方循線追蹤，逮捕兩名搶匪，不過錢卻是不見蹤影，加上他們的供詞三度改口，警方還要追幕後黑手，法院近期審理後依加重強盜罪各判二人8年4個月徒刑。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
叫貨檳榔"沒開收據" 檳榔攤老闆過世妻遭追討百萬
中部中心/綜合報導台中一名張小姐經營檳榔攤，先生向上游叫貨檳榔，但她說對方每次送貨都沒有開立收據或簽帳，直到先生過世後，對方開口索討剩餘的175萬貨款，張小姐無力償還，辦理拋棄繼承，指控對方逼迫簽切結書，還到兒女上班地點討債，讓他們身心俱疲。對此求證債主，對方不願多做回應。叫貨檳榔「沒開收據」 檳榔攤老闆過世妻遭追討百萬(圖/民眾提供)男子電話裡，口氣不太好，讓張小姐一家人，心生畏懼，張小姐說，他的丈夫生前，頂下這間檳榔攤，並且向上游叫貨，不過好幾年來，從來沒有開立任何收據，直到丈夫過世，對方突然上門討債，說她先生，積欠190萬元債務，要他們償還。張小姐說丈夫向上游叫了多少貨有沒有給錢並不清楚 辦理拋棄繼承後對方持續上門討錢(圖/民視新聞)張小姐說，丈夫向上游叫了多少貨，有沒有給錢，自己並不清楚，辦理拋棄繼承後，對方持續上門討錢，甚至要求他們簽下切結書，扣掉檳榔攤頂店的15萬元，還需要償還175萬，讓他們認為人身安全，受到影響。求證遭到張小姐指控的債主對方拒絕回應 雙方各說各話只能交給司法定奪(圖/民視新聞)實際求證，遭到張小姐指控的債主，不過對方拒絕回應，由里長轉述。債主主張，欠錢還錢天經地義，雙方之間，將近兩百萬的債務糾紛，到底怎麼算的，雙方各說各話，也只能交給司法定奪。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：叫貨檳榔「沒開收據」 檳榔攤老闆過世妻遭追討百萬 更多民視新聞報導公園喬21萬債濺血! 男欠錢被酸持雙鋸追砍債主2人傷債務糾紛爆砍人? 檳榔攤闆娘遭殺 家屬友人:嫌犯欠錢行凶大學生佛牌店賭博輸百萬！疑不想還錢「仙人跳」 謊稱遭擄逼債民視影音 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
不明原因…69歲婦人遭水泥車拖行數尺「輾斷雙腳留一地血肉」！
隔著螢幕連呼吸都屏住！高雄大寮區昨（8）日下午17時許，一名69歲顏姓婦女騎腳踏車要回家；未料，遭同向右轉水泥預拌車撞個正著，人車捲入車底拖行數尺，雙腳血肉模糊，還有意識送醫急救，尚未脫離險境。目擊者心有餘悸還原現場，表示「好好的一個人，三秒過後，腳就沒了，留下一地的碎肉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
不只金城武樹！池上萬安農村旅遊 鐵牛車、藍染、土窯雞、揉茶、咖啡烘豆 一次滿足
【記者 朱達志／台東 報導】擁有伯朗大道、天堂路與奉茶樹等知名景點的台東池上萬安社區，是台灣東部觀光重鎮。為深台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
日本東北7.5強震 居民驚喊「糟糕了！」 海嘯最高0.7公尺
日本東北部昨(8)天深夜發生規模7.5強震，造成至少數十人受傷，建物與基礎設施受損，當局海嘯警戒7小時，因為這次震源較深，地殼吸收海嘯量能，觀測最大浪高只有0.7公尺，不過劇烈搖晃，已經嚇壞當地人與外國遊客。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
艋舺青山王祭遶境登場 「真人藝閣車」隊伍吸睛
台北市 / 綜合報導 台北三大重要祭典活動之一，北市艋舺青山宮為期3天的暗訪遶境活動登場！今年適逢青山宮建宮170週年，祭典連3天舉辦規模相當盛大，其中備受矚目的真人藝閣花車，七彩燈飾搭配動感音樂，萬華街頭可以說是熱鬧滾滾，沿途有大批信眾圍觀，表演者也丟下小福袋和民眾同樂。一身古裝搭配精緻妝容扮演神話角色站在藝閣花車，手拿小零食小福袋一個一個向下撒，就像在給予祝福，和周邊信眾互動熱絡，藝閣上絢爛奪目的燈飾，再搭配背景動感音樂，場面熱鬧非凡，主持人說：「有沒有還沒有搶到糖果的舉手，還沒搶到的舉手。」只見沿途信眾們揮舞雙手，有的人高舉水桶拎著提袋，就是為了接住從車上拋下的平安小物，昨(9)日下午開始，長長一列「真人藝閣車」隊伍從長沙街出發行經龍山寺等知名地標，艋舺青山宮遶境活動走到哪都是滿滿人潮。青山宮供奉的靈安尊王出廟，走進艋舺的大街小巷，一年一度的遶境是台北三大重要祭典活動之一，其中「夜巡暗訪」目的是要驅除惡靈，為民眾祈福，剛好今年又適逢，青山宮建宮170週年當然得更盛大舉辦，就連上個月底北港朝天宮媽祖，也睽違5年北上來共襄盛舉，整個祭典為期3天規模盛大，神明所到之處熱鬧滾滾，第一個夜晚已經讓艋舺化身不夜城。 原始連結華視影音 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
清寒生遭詐獨攬「生前陪嬤徹夜長聊」走絕路…彰檢曝遭詐貸金額分案追查
彰化一名劉姓男大生（20歲）因家境清貧，在北部求學期間半工半讀，卻疑遇炸團，不僅積蓄被騙光，甚至背上銀行信貸，其疑因自責、不願連累家人，上月底回彰化老家並陪伴阿嬤聊天至凌晨後，便在家人們睡覺時離開人世。新聞一出，瞬間掀起社會熱議，此案也引起彰化地檢署高度重視，正指揮彰化分局追查，要將涉案詐欺集團成員追查到案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
【更新】偽造病患身體數值動手術詐領保險費 減肥名醫宋天洲30萬元交保
義大大昌醫院外科副院長、減重名醫宋天洲，涉嫌變造1名張姓女病患身體數值再施作減重手術，不僅詐領健保補助費，病患也向保險公司詐領50餘萬元的保險費。台北地檢署今(12/9)日指揮調查局台北市調查處搜索約談，經檢察官複訊後，認為宋天洲涉犯詐欺罪，諭知30萬元交保，張女5萬元交保。太報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
恐怖毒駕暴衝撞垃圾車 路人、清潔隊員3人送醫｜#鏡新聞
基隆市南榮路7點多，發生毒駕還連環撞七車的恐怖車禍！而且當時剛好行經清潔車收運點，還波及到垃圾車、倒垃圾的民眾以及清潔隊員、機車騎士，共三人因此受傷，還好送醫後目前意識清醒，警方在肇事車輛上搜出毒煙彈，全案依「毒品危害防治條例」及「公共危險罪」，移送基隆地檢署偵辦。鏡新聞 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
2025 BMW聖誕馭愛同行 公益行動溫馨啟動中
BMW總代理汎德長期關注兒童福祉與教育發展，始終秉持「以行動關懷社會」的初心。隨著聖誕佳節的腳步漸近，汎德攜手全台13家BMW授權經銷商，共同發起「2025 BMW聖誕馭愛同行」公益活動。今年以「馭暖前行，傳愛啟程」為主軸，誠摯邀請BMW車主與粉絲們在這個充滿祝福的季節，與BMW一同以實際行動傳遞關懷，讓溫暖在彼此之間流動。 本次活動所募得款項將全數捐贈予「財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會（家扶基金會）」，期盼將每一份善意化為實際力量，陪伴更多孩子與家庭走過人生的重要時刻，讓愛與希望延伸到更多需要被溫柔對待的角落，共度一個更加溫馨而有意義的聖誕佳節。 「2025 BMW 聖誕馭愛同行」活動自 …CarFun玩車誌 ・ 1 天前 ・ 發起對話
4天偷7部機車! 偷車賊設斷點規避 "愛穿拖鞋"露破綻
地方中心／賴國彬 桃園報導老舊鎖頭趕快換！桃園近日出現一名，專挑老舊機車下手的偷車賊，4天共偷走7輛車，不過每偷走一部機車，短短幾小時就會棄置，接著在附近另尋下一輛機車下手，疑似藉由"設置斷點"快速更換交通工具，規避警方追查。不過因為他行竊時都穿著"白拖鞋"，被警方一眼識破，將人逮捕。監視器畫面中，頭戴安全帽、穿著黑褲、白色拖鞋的男子，鬼鬼祟祟在巷弄內，東張西望，眼看四下無人，從口袋掏出鑰匙，"喀啦"一下，把機車發動，二話不說直接騎走，而且4天內共竊走7輛機車。桃園分局大樹派出所所長馮清豪：「男子竊取機車代步，為規避警方追查，不斷竊取換車，本所受理被害人報案後積極追查。」男子不是用萬用鑰匙，而是用自己機車鑰匙行竊。（圖／民視新聞）員警發現，男子行竊時服裝一致，最顯眼的是他腳穿白色拖鞋，經過濾分析，鎖定35歲的詹姓男子！這名男子不是用萬用鑰匙，而是用自己機車鑰匙行竊，專挑老舊機車下手，因為鎖頭老舊，一下就得手！4天順手牽羊偷走7輛機車，而且每偷一部騎沒多久就丟棄，再偷另一輛，意圖製造斷點。桃園分局大樹派出所所長馮清豪：「確認男子共竊取7部機車，循線將其逮捕到案依法送辦。」詹姓男子服裝特徵早已露出破綻。（圖／民視新聞）男子自以為聰明，想利用設置斷點，規避警方追查，不過卻沒想到自己的服裝特徵早已露出破綻，難逃法網。原文出處：專挑舊機車！桃園竊賊「４天偷７車」 製造斷點躲追查 「這習慣」被識破 更多民視新聞報導寒冬不冷！「國民媽媽」林美秀親自為創世基金會送暖 關懷弱勢家庭西班牙女早到40分鐘上班！老闆不忍直接「炒魷魚」護國神山年終愛心市集開跑 擴大偏鄉、社福與永續影響力民視影音 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
檳榔攤老闆娘遇刺不治！ 疑兒欠錢.嫌犯討債爆衝突
高雄市 / 綜合報導 今(10)日早上7點多，一名男子持利器刺傷高雄鳳山檳榔攤的老闆娘，隨後徒步逃跑，過程中，脫掉犯案穿的外套躲避查緝，警方獲報調閱監視器追捕，隨後在距離案發現場約100公尺的娃娃機店逮到人，根據偵訊，嫌犯與檳榔攤兒子有債務糾紛，上門討債時和老闆娘爆發口角衝突，因而持利器攻擊，導致婦人傷重不治。監視器拍下，一名男子走進一處巷弄走到盡頭後又折返，然後脫掉身上的外套，當下男子還時不時四處張望，就因為他稍早持利器，攻擊一名檳榔攤老闆娘，事件發生在今日上午7點多，就在高雄鳳山區的這家檳榔攤。檳榔攤鐵門拉了下來，從縫隙看到店裡頭地板還留有血跡，裡面也是一片凌亂，隔壁鄰居目擊整個過程，目擊鄰居說：「我聽到這個男生講說，還不交出來，還聽到婦人在外面一直喊救命，看到他拿利器我馬上錄影，還看到婦人躺在那邊，他看到我錄影，他拿著利器要殺我。」而一早發生這樣的事左右鄰舍都不敢相信，鄰居說：「他們人都很好，老闆娘人很好，她兒子也是滿客氣滿有禮貌的啊。」看到現場已經拉起封鎖線，鑑識小組現場進行採證，轄區警方調閱監視器，循線追捕嫌犯，結果在距離案發現場約100公尺，這間娃娃機內逮到人。警方VS.嫌犯說：「蹲下，蹲下，蹲下(好啦)，蹲下啦，蹲下，刀子呢，你刀子呢。」接著也在檳榔攤旁的路邊，找到他犯案騎乘的機車，從機車內搜到1隻疑似犯案用戴的手套，根據警方初步調查了解，嫌犯跟檳榔攤兒子有債務糾紛。高雄鳳山分局副分局長陳永豐說：「今早呂男至林男住處理論未果，但與林男母親王姓婦人爆發口角衝突，呂男旋即持刀攻擊。」遭刺的老闆娘送醫時已經沒了呼吸心跳，搶救後還是宣告傷重不治，讓家屬悲痛萬分。 原始連結華視影音 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
鏡週刊爆檢將約談凱思負責人？黃國昌辦怒嗆：黨檢媒三位一體再進化
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導鏡週刊槓上民眾黨主席黃國昌，今（8）日週刊再刊出報導，稱檢調近日極可能首度約談凱思國際負責人李麗娟，稱由於李是黃最關...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
高雄市1天2浮屍！7旬晨泳翁不幸溺斃、落水婦「無法識別」身分待查
高雄市昨天（9日）發生兩起溺水意外，第一起為74歲晨泳的莊姓老翁，不幸溺斃，漂到外海，被人發現後，打撈上岸，已通知家屬；第二起，則是婦人不明原因落水，被人發現時已明顯死亡，待身分釐清後，再通知家屬，兩起案件，皆已報請檢方相驗，詳細死因仍待調查。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發起對話
減重名醫又出包？「過度縮胃」才挨罰 再涉詐保遭搜索
台北市調查處於九日針對宋天洲涉嫌開立不實診斷證明，協助患者向保險公司詐取保險金一事，展開搜索行動並約談相關人士到案，北檢以詐欺罪為由，諭令高雄減重名醫宋天洲繳納三十萬元交保。此案爆發前，宋天洲才因過度醫療遭高雄市衛生局處以停業四個月及罰款十五萬元的處分。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
南迴搞軌案曾震撼全國 李泰安刑滿返鄉近況曝光
曾經轟動一時的「南迴搞軌案」主角李泰安，已於今年五月初結束刑期，重獲自由返回家鄉。建農里長夫人透露，這位昔日的話題人物現在生活作息與常人無異，偶爾會出門從事工程相關的工作，出獄後的他性格似乎沉穩許多，外貌上則顯得滄桑憔悴，歲月的痕跡清晰可見。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話