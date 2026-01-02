彰化 溪州鄉長選舉 藍交棒下一代

現任溪州鄉長江淑芬（左二）盼交棒縣府顧問劉侑信（左三）延續服務。（葉靜美攝）

國民黨籍彰化縣溪州鄉長江淑芬在上屆選舉中，擊退民進黨五屆議員轉戰鄉長的李俊諭，此屆再贏綠營楊金源成功連任，對於下屆鄉長人選，江淑芬盼交棒她的兒子、縣府顧問劉侑信，她強調，許多優質政策有待持續推動，希望劉侑信接棒延續服務，劉侑信表示，他要接下這份責任，建設、服務不中斷，讓溪州幸福升級。目前尚無其他人正式表態擬參選，綠營也在尋找適合人選。

江淑芬表示，過去7年來，她以「母親照顧家庭」的精神，替溪州打造扎實建設，從15年以上未更新的自來水管線全面汰換、長照2.0社區化快速拓展、到生育津貼翻倍加碼、路平燈亮工程穩步推進，都為溪州奠定了重要基礎。

劉侑信是目前唯一正式表態要投入溪州鄉長選舉者，「年輕不是衝動，而是用新方法解決舊問題」，年僅35歲的他強調，面對快速變動的時代，年輕世代不應只是在旁觀，而是要更主動站到第一線，用行動參與公共事務、重塑地方治理的想像，這也是我們這一代真正想看見的改變。

劉侑信也提出5大未來規畫方向，一、用數據與創意打開治理新視角，善用科技，把創意變成解方；二、打破距離，拉近政府與民眾的關係，用更透明的資訊、更即時的回應、更貼近生活的政策，讓政府成為能真正站在民眾身邊的朋友與夥伴；三、打造讓年輕人願意留下來的家鄉，可以創業、可以成家、可以發光，而不必離開熟悉的土地。

四、把公共參與變成老少咸宜的運動，讓每一個有想法、有理想的人都能有舞台、都有麥克風；五、把永續變成生活習慣，而不是壓力，從建設、社區資源到社會支持系統，希望打造的是一個「持續變成永續」的生活環境，讓下一代看到的不是問題，而是希望。而據地方人士表示，目前綠營正積極尋找適當人選參選鄉長。