彰化「熊禮聰號」行動圖書車亮相 書香駛入校園與社區

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣首輛以優秀員工命名的行動圖書車「熊禮聰號」今（23）日在縣立圖書館廣場公開亮相，由宏致電子捐贈，未來將深入校園與社區，將閱讀的力量帶到每個孩子身邊。

彰化首輛以員工命名的行動圖書車「熊禮聰號」今亮相，未來將帶書香走進孩子與社區的生活。（縣政府提供）

一輛象徵知識與善行的行動圖書車「熊禮聰號」今日在彰化縣立圖書館廣場閃亮登場，這輛總價約88萬元的行動圖書車，由宏致電子公司捐贈，特別以公司優秀員工熊禮聰的名字命名，象徵員工的努力與善行能持續散播正向力量。

贈車記者會現場氣氛熱烈，宏致電子董事長袁万丁親自到場致詞，並與從海外專程來台的熊禮聰共同參與儀式。縣長王惠美代表縣府接贈感謝狀，感謝宏致電子長期投入社會公益與閱讀推廣。現場民眾、學生與家長們一同見證了這輛行動圖書車的誕生，也感受到社會企業對教育與文化的支持。

王惠美指出，「熊禮聰號」的設計融入彰化在地文化元素，車身彩繪孔廟、八卦山大佛等地標，並搭配縣鳥灰面鵟鷹展翼高飛的造型，象徵知識翱翔全縣。車身同時呈現縣立圖書館特色，象徵閱讀資源的核心與推動力量。整體視覺不僅具地方文化特色，也象徵閱讀的力量貼近鄉里、深入社區，堪稱一座移動的文化堡壘。

「熊禮聰號」未來將行駛至國小、幼稚園及社區，寒暑假期間更會深入各鄉鎮村里，讓孩子們透過翻閱書籍、參與閱讀活動，了解彰化故事、探索世界，培養自主學習的興趣。王惠美表示：「希望孩子在閱讀中成長，也把屬於彰化的故事與文化傳遞下去。」

袁万丁回顧，宏致電子自民國95年起就持續捐贈救護車、復康巴士與圖書車。他表示，「這輛以熊禮聰命名的行動圖書車，承載了我們對孩子的期許：『熊』壯的體魄、『禮』貌的品格、『聰』明的智慧，希望孩子們勤奮學習、充實自我。」

熊禮聰則表示，這是他第一次來台灣，能以自己的名字參與公益感到非常榮幸，他也承諾未來會更加努力，回饋公司與社會。