彰化 白盼至少搶３席議員 成立黨團

民眾黨彰化縣黨部指出，力拚在彰化縣10個議員選區中提名過半。（孫英哲攝）

台灣民眾黨在彰化縣有2席縣議員、2席鄉鎮市民代表及2席里長，其中民眾黨彰化縣黨部在議員選戰布局上，除現任2席均尋求連任，也已再提名2席新人參選，同時正徵詢平地原住民及山地原住民等2個選區的參選人，整體評估盼至少搶下3席議員，完成成立議會黨團的最大戰略目標。

民眾黨在彰化現有議員席次2席，即第一選區（彰化區）吳韋達與第四選區（員林區）張雪如，黨部日前繼公布吳、張確定續戰下屆議員，以「南北雙馬達」帶動整體選情，再公布第二波提名名單，第三選區提名蘇智弦、第八選區提名洪雅婷。

廣告 廣告

地方人士分析，除資深議會老將張雪如外，身處競爭異常激烈的第一選區吳韋達，被評估與同選區綠營年輕選將形象相近，且票源有部分重疊，尋求連任是場硬仗；另外，第三、第八選區提名的都是政治素人，在組織動員上較吃虧，開拓票源面臨挑戰。

吳韋達不諱言，外界認為他與同選區綠營年輕議員的票源有部分重疊，但他強調其強項在理工背景，他運用理工專長爭取不少經費及補助，這是其他議員所沒有的，而且他是民眾黨提名，支持者可集中票源；另外，他也將與民眾黨提名的鄉鎮市代表參選人合作，以公司分層的概念，建立分工合作體系，相互拉抬選情。

民眾黨在彰縣議員提名的2名新人中，蘇智弦年僅23歲，畢業於中國文化大學政治學系，在學期間即在立委辦公室服務，累積扎實的實務經驗，對年輕選票也有號召力。另名新人洪雅婷則是斜槓青年，為照顧長輩毅然返鄉，現除是照顧整合治療師，也是木瓜青農，形象清新，有別於傳統的地方政治人物。

黨部認為，相較於縣長選舉有藍白整合空間，縣議員層級則呈現不同態勢，藍白需「兄弟登山，各自努力」，尤其民眾黨已明確設定「遍地開花」、成立議會黨團的目標，在此策略下，藍白於議員選舉合作的可能性不高。