彰化 皮蛇疫苗補助逾萬元 民眾半夜排隊搶預約

彰化縣政府購買2萬劑帶狀疱疹（俗稱皮蛇）疫苗，20日起補助接種計畫上路，彰化市南西北區衛生局擠滿排隊預約的民眾。（孫英哲攝）

彰化縣政府購買2萬劑帶狀疱疹（俗稱皮蛇）疫苗，20日起先由65歲以上低收及中低收入戶優先施打，全額免費；65歲以上一般長者同步開放預約登記，縣府補助後僅需自付6000元，可省下逾萬元疫苗費，凌晨就有民眾忍著寒風到衛生所外排隊等候。

彰化縣政府指出，民國114年11月彰化縣戶籍人口資料顯示，65歲以上人口已達24萬5785人，占全縣人口20.29％，這次購買2萬劑疫苗，提供設籍彰化滿1年以上的1萬名長者完成2劑接種。

彰化市南西北區衛生所主任李旻樺表示，在外面施打皮蛇疫苗完成2劑接種，市價約在1萬8500元至2萬元，是一筆不小的負擔，縣府補助很優惠，考量想施打的民眾太多，採「同步預約、分批接種」，共分為五期接種計畫。

皮蛇疫苗接種補助由已先預約登記的低收入及中低收入戶長者先施打，一般65歲的長者則是昨天上午8點開始預約登記，凌晨零時許就有民眾趕到南西北區衛生所前排隊，當時彰化市氣溫僅約13度、14度，該所預約號碼計180號，清晨6點多就已發完。

排隊民眾都對皮蛇疫苗補助很有感，直呼是德政，很感謝彰縣府照顧長者的心，但也有長者看到現場大排長龍，埋怨名額應該再多一點，「應該要再加碼」。

彰化縣長王惠美表示，全額免費接種的弱勢族群有接種的時程限制，必須看屆時弱勢族群的接種狀況，才能控管調整補助名額，是否再加碼也要與議會溝通；此外，第一期沒有登記到的鄉親不要氣餒，後面還有四期可預約登記。

彰化縣衛生局統計，截至昨天下午，已有約350名低收及中低收入戶長者接種。