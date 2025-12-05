彰化 社頭織襪芭樂節 吃免驚

彰化社頭織襪芭樂觀光節將在12月12日至14日登場，鄉公所5日在杜鵑花大道為活動宣傳。（葉靜美攝）

邁入第24年的彰化社頭織襪芭樂觀光節，今年將在12月12日至14日連續3天於社頭鄉果菜市場登場，鄉公所規畫一系列活動，結合織襪及芭樂，有織襪產品及在地農特產品展售外，還有芭樂免費品嘗，今年芭樂價揚，產地價每台斤約60元，鄉長蕭浚二霸氣表示，今年芭樂雖減產，但公所仍準備了1000斤芭樂，歡迎民眾前來。

社頭鄉公所在杜鵑花大道規畫了花海、稻草創意裝置藝術及大型氣偶展示，一年一度的織襪芭樂觀光節，5日就選在此地提前為活動宣傳，蕭浚二表示，為了讓更多人看見社頭，今年活動擴大舉辦，有一系列的活動，並與「懶散兔＆啾先生」合作，獲得授權的超級卡哇伊氣偶，屆時將和其他氣偶同步展出。

廣告 廣告

此外，社頭火車站前有綿延約1公里的彩繪燈籠；社頭公有零售市場旁設置2025台灣燈會副燈《福耀蛟龍》及數座造型花燈，並安排免費接駁車串聯活動會場、社頭火車站及鄉內各景點，還有3場演唱會，蕭浚二說，超強卡司包含蕭煌奇、張秀卿、曾瑋中、曾心梅、陳孟賢、陳衣宸、蕭金丹、當紅樂團芒果醬和麋先生等知名歌手，活動第二天晚會結束後也會施放絢麗煙火秀。

現場將提供古早味米苔目、新鮮芭樂及限量芭樂創意料理免費品嘗，除了憑114年11、12月發票2張可兌換社頭好襪1雙，在指定地點打卡，還能再兌換1雙；社頭鄉以「芭樂多、襪子多、董事長多」三多聞名，鄉農會總幹事蕭良珍表示，社頭織襪芭樂觀光節每年都選在12月舉辦，就是因為這時節的芭樂最好吃、襪子需求也最多，歡迎全國各地民眾來社頭買又甜又脆的芭樂及優質好襪。