彰化 第四選區恐洗牌 第三選區平靜

彰化縣議員下屆選舉，第四選區多人有意參選，可能呈現大洗牌局面，第三選區則顯得較為平靜。（葉靜美攝）

彰化縣議員下屆選舉，第四選區議員凃俊任、劉惠娟有意換跑道參選員林市長，另也有政二代張愉婕、游筑凱表態投入議員選舉，還有回鍋參選及要再進一步的地方代表有意加入戰局，第四選區可能呈現大洗牌局面；相對於第四選區多人有意參選，第三選區則顯得較為平靜。

第三選區範圍包括伸港鄉、線西鄉、和美鎮，此屆選出國民黨籍縣議員林小琪、柯振杯，民進黨周君綾、賴清美、蕭文雄，及無黨籍林宗翰共6人，目前均有意爭取連任，而前任縣議員施嘉華的妻子、國民黨彰化黨代表鍾雅茹將參選縣議員，伸港鄉代表林明鴻也傳出有意轉換跑道。

第四選區範圍包括大村鄉、員林市、永靖鄉，選出國民黨籍凃俊任、張錦昆、黃正盛、劉惠娟、曹嘉豪，民進黨張欣倩、民眾黨張雪如及無黨籍詹木根共8人，下屆席次將從8席增加到9席，選情變化大，可能呈現大洗牌局面。

其中，藍營凃俊任、劉惠娟均有意參選員林市長，應會先行協調，協調不成會進入黨內初選，綠營前縣議員陳秋容雖與張欣倩同樣都被點名可能參選員林市長，地方認為兩人的選戰布局，可能要等到綠營縣長人選底定才會明朗化，但陳秋容表示要回鍋選縣議員，張欣倩也說目前沒有選市長的規畫。

政二代強棒也浮現，曾任4屆縣議員、2屆員林市長的張錦昆，將交棒給女兒張愉婕；另位政二代游筑凱，為已故員林市長游振雄的兒子，現擔任縣府祕書，也將加入第四選區議員選戰。而此屆意外落馬的前縣議員賴澤民傳出有意回鍋參選，員林市代表張詩怡、張詠勝也想更上一層樓，選情激烈。