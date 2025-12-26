彰化 綠類初選內訌難平 邱建富駁求官說

民進黨採取類初選，做為選出彰化縣長候選人的參考，民調結果日前出爐，由立委陳素月勝出，卻引發同樣爭取黨內提名的邱建富對民調結果的質疑，甚至不排除脫黨參選，針對民調數據，他26日表示，黨中央已承諾複查，同時駁斥「求官」一說，強調他站出來發聲，是為了捍衛制度。彰化縣黨部表示，配合中央的制度與程序走。

邱建富表示，這次之所以會有「類初選」機制，正是因為不能沒有依據就直接徵召人選；然而，在協調會議中清楚說明「民調僅供參考，仍須綜合評估」，最終卻演變成「民調成為唯一提名依據」，前後說法明顯矛盾。

邱建富指出，如果民調已經變成提名的唯一標準，那在制度上，就等同於正式初選，既然等同初選，就必須完整遵守初選民調規範，包括必須由3家民調公司執行調查，且當數據落在誤差範圍內時，依法就必須進行第二次民調，這是民進黨長期建立的制度底線，不是可以選擇性適用。

邱建富表示，黨中央聽到訴求並承諾進行複查，對此他表達尊重；但他也強調，黨中央應正面回應所有制度疑點，並提供完整民調報告資料，否則所謂的複查，恐怕只會讓基層與支持者更加困惑。

對此，民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞表示，因為彰化屬徵召區，目前一切配合中央的制度與程序走。

邱建富提及，這段時間遭到大量網友留言攻擊、謾罵，甚至被指控「求官」，他強調站出來發聲，是為了捍衛制度，而不是製造對立；但制度若被模糊、規則若被彈性解釋，受傷的不只是個人，而是整個民進黨的民主信任，會持續要求一個清楚的說明。