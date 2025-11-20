彰化 線西鄉長妻拚接棒 戰資深鄉代

彰化縣線西鄉鄉長蘇韋峻2任鄉長任期將屆，他的夫人鐘帷茲及鄉代表黃漢皇表態參選。（葉靜美攝）

彰化縣線西鄉鄉長蘇韋峻以無黨藉身分參選，2任鄉長任期將屆，可能接棒人選已浮現，他的太太鐘帷茲及鄉代表黃漢皇宣傳看板早已豎立街頭，2人有意參選鄉長消息在地方不脛而走，「在地人都知道兩人要參選」。

鐘帷茲表示，公公蘇賜木一生為線西鄉服務，曾任3屆鄉代表會主席，後來轉戰鄉長，在選前6個月檢查出身體有恙，後來仍堅持抱病參選，贏得勝選，卻在就任前因病身故，而由先生蘇韋峻代理了3個月鄉長，在公公過逝後，沿續對鄉民的服務，參選2018年鄉長、2022年獲連任。

如今蘇韋峻2任鄉長將屆，鐘帷茲打出「延續服務、幸福線西繼續向前」，她表示，接棒參選，是為沿續公公的理念，繼續服務線西鄉民，建設線西鄉。

黃漢皇曾任多屆線西鄉代表，也曾當過2屆代表會副主席，現為線西鄉代表，黃漢皇表示，他已決定參選鄉長。

而在伸港鄉，現任鄉長黃永欽尋求連任，他在此屆鄉長選舉中，在前伸港鄉長曾煥彰的兒子曾國貴、國民黨縣議員柯振杯的兒子也是前鄉代柯承翰、前鄉代陳聿琦、前鄉代黃素月、曾任職伸港分駐所長台中警官姚富川等人夾擊下贏得選戰，而在下屆選舉中，他挾現任優勢，尚未有人表態挑戰；據了解，柯承翰、陳聿琦、黃素月有意回鍋參選代表。