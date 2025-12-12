彰化 縣長類初選 綠4強衝刺黃金周

下屆彰化縣長選舉，民進黨高達4人爭取黨內提名，包括新潮流立委陳素月、正國會立委黃秀芳、彰化市現任及前任市長林世賢、邱建富，因黨中央決定辦類初選，於15日至18日擇1天進行電話民調，4人都把握13、14日民調前的黃金周全力衝刺，回防本命區密集掃街或辦大型造勢拚場。因人選可望本月底前底定，黨內人士認為，類初選後如何快速整合並將聲量帶進明年選戰，才是勝選關鍵。

隨著類初選倒數計時，綠營4強近期都強力運用看板、布條等曝光方式爭取聲量。由於12日起全面禁止付費廣告宣傳，但個人臉書發文、徒步、車掃、站路口等拜票活動仍可持續，4人都把握類初選前的黃金周末全力衝刺。黃秀芳、陳素月、林世賢不約而同，13日都安排掃街行程，邱建富也將舉辦團結晚會。

黃秀芳近日展開全縣站路口大拜票，13日回防本命區彰化市掃街，爭取選民支持；陳素月13日將辦「陳素月寒冬送暖 揪團響應寒士吃飽30」公益活動，並赴溪湖果菜市場等地拜票。

林世賢13日在八卦山體育場早市等地掃街，14日再舉辦「彰化勝利團結」造勢大會；邱建富13日晚間在彰化華陽市場前舉辦「彰化富團結晚會」，盼以大場面造勢凝聚基本盤。

4位人選全力衝刺類初選，無不呼籲選民唯一支持自己，一般認為類初選結束後，縣長人選有望在本月底前底定。民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞認為，團結最重要，對整合非常樂觀，強調民進黨有優良傳統，就是在重大選戰前都能自然歸隊。

相較民進黨人選本月底前可望明朗，國民黨縣長人選除已表態爭取提名的縣府工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋外，被綠營做對比民調的立委兼彰縣黨部主委謝衣鳯雖仍未鬆口，但3人近來都加強力道勤跑基層，外界解讀，謝衣鳯參選可能性提高。